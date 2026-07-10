Wegen einer Grossbaustelle fahren in der Basler Innenstadt keine Trams. Dies gilt auch als Test für eine Initiative. Ein Augenschein vor Ort.

Basel operiert am Herzen der Stadt: Innenstadt ohne Trams

Der Basler Marktplatz gleicht derzeit einer Grossbaustelle. Wo sonst im Minutentakt Trams fahren und Menschen durch die Innenstadt strömen, bestimmen jetzt Bagger, Absperrungen und Umleitungen das Bild.

Wir operieren am Herzen der Stadt.

Seit Ende Juni werden die Gleise am Marktplatz erneuert. Gleichzeitig wird die Tramhaltestelle hindernisfrei umgebaut, Leitungen werden ersetzt und die Überdeckung des unter der Stadt durchfliessenden Flusses Birsig wird verstärkt. «Wir operieren am Herzen der Stadt», sagt Daniel Hofer, Sprecher des Basler Baudepartements.

Legende: Michael Grabowski ist Projektleiter bei der BVB und koordiniert die Baustelle am Marktplatz. SRF / Lucius Müller

«Der spezielle Untergrund dieser Baustelle ist eine besondere Herausforderung», sagt Michael Grabowski, Projektleiter bei den Basler Verkehrsbetrieben BVB.

Spezielle Gleise weltweit kaum vorrätig

Wegen des Birsig wird eine spezielle Gleisgrösse gebraucht. Aufgrund des unterirdischen Flusses sind die Platzverhältnisse eng. Deshalb müssen die BVB einen Vorrat dieser besonderen Gleise anlegen. Die Komplexität der Baustelle sorgt auch für eine längere Bauzeit.

Die Grossbaustelle rund um den Basler Marktplatz in Bildern

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Tramgeleise dauern lange wegen der besonderen Geleise, die eingebaut werden. Bildquelle: SRF / Nina Gygax. 1 / 7 Legende: Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Tramgeleise dauern lange wegen der besonderen Geleise, die eingebaut werden. SRF / Nina Gygax

Bild 2 von 7. Die Tramhaltestelle Marktplatz ist während mehrerer Wochen aufgehoben. Bildquelle: SRF / Nina Gygax. 2 / 7 Legende: Die Tramhaltestelle Marktplatz ist während mehrerer Wochen aufgehoben. SRF / Nina Gygax

Bild 3 von 7. Auch die Tramhaltestelle Barfüsserplatz wird derzeit wegen der Grossbaustelle nicht bedient. Bildquelle: SRF / Nina Gygax. 3 / 7 Legende: Auch die Tramhaltestelle Barfüsserplatz wird derzeit wegen der Grossbaustelle nicht bedient. SRF / Nina Gygax

Bild 4 von 7. Die Baustelle ist hinter Absperrungen versteckt. Bildquelle: SRF / Nina Gygax. 4 / 7 Legende: Die Baustelle ist hinter Absperrungen versteckt. SRF / Nina Gygax

Bild 5 von 7. Teilweise wurden die Absperrungen mit Graffitis verschönert. Bildquelle: SRF / Nina GYgax. 5 / 7 Legende: Teilweise wurden die Absperrungen mit Graffitis verschönert. SRF / Nina GYgax

Bild 6 von 7. Die Marktstände am Basler Marktplatz müssen sich mit der Baustelle arrangieren. Bildquelle: SRF / Nina Gygax. 6 / 7 Legende: Die Marktstände am Basler Marktplatz müssen sich mit der Baustelle arrangieren. SRF / Nina Gygax

Bild 7 von 7. Einige Marktstände klagen über weniger Besuchende wegen der Grossbaustelle. Bildquelle: SRF / Nina Gygax. 7 / 7 Legende: Einige Marktstände klagen über weniger Besuchende wegen der Grossbaustelle. SRF / Nina Gygax Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Während der Bauarbeiten verkehren keine Trams zwischen den Haltestellen Barfüsserplatz und Schifflände. Die Haltestelle Marktplatz ist ausser Betrieb.

Ungewöhnlich grosse Fahrplanumstellung

Für die Basler Verkehrsbetriebe BVB bedeutet dies eine grosse Umstellung des Fahrplans: Insgesamt müssen neun Tramlinien umgeleitet werden, da die zentrale Tramachse durch die Basler Innenstadt während zehn Wochen nicht befahrbar ist.

Die Umleitungen funktionieren bisher aber gut, sagt BVB-Sprecherin Selina Meyer. «Dies ist eine Baustelle am Herzstück unseres Netzes», fügt auch sie an.

Legende: Alexander Matthes verkauft am Marktplatz Currywürste und stört sich am Baulärm. SRF / Lucius Müller

Für viele Geschäfte und Betriebe rund um dieses Herz der Stadt stellt die Grossbaustelle allerdings eine Belastung dar. Alexander Matthes verkauft am Marktplatz Currywürste und beklagt sich über den Lärm. «Die Bauarbeiten sind teilweise wirklich sehr laut. Immerhin machen die Bagger über Mittag eine Stunde Pause, sodass unsere Gäste in Ruhe essen können», sagt Matthes.

Auch Metzger Thomas Luchsinger verzeichnet mit seinem Stand am Marktplatz weniger Kundschaft.

Legende: Metzger Thomas Luchsinger hat weniger Kundschaft an seinem Stand am Marktplatz in Basel. SRF / Lucius Müller

«Ohne den öffentlichen Verkehr finden die Menschen kaum zu meinem Stand», sagt Luchsinger. Niemand möchte mit einer vollen Einkaufstasche einen weiten Weg zu Fuss gehen.

Ich mache noch halb so viel Umsatz.

Das spürt er in seiner Kasse. «Heute habe ich schätzungsweise nur etwa halb so viel verkauft wie sonst», sagt Luchsinger.

Der Marktplatz als Verkehrslabor

Die aktuelle Situation am Basler Marktplatz wird auch politisch aufmerksam verfolgt. Verkehrsfachleute sowie Politikerinnen und Politiker betrachten die Grossbaustelle als unfreiwilligen Praxistest dafür, wie sich eine tramfreie Innenstadt anfühlen würde. Eine Initiative, die genau das fordert, wurde kürzlich eingereicht. Konkret will sie die Aufhebung der Haltestelle Marktplatz erreichen. Anstelle der Tramgeleise sollen Menschen flanieren.

Initiative «Go Basel Go» Box aufklappen Box zuklappen Durch die Basler Innenstadt sollen keine Trams mehr fahren. Die «grüne Wand» müsse weg, findet das Initiativkomitee. Es nennt sich «Go Basel Go» und will die grünen Trams aus der Basler Innenstadt verbannen. An den Haltestellen Marktplatz und Barfüsserplatz verkehren heute sieben Linien im Minutentakt in beide Fahrtrichtungen. Dies soll sich ändern, so «Go Basel Go». Die Innenstadt soll tramfrei sein. Anstatt den Platz dem Verkehr zu überlassen, soll die Innenstadt von den Menschen genutzt werden, sagen die Initianten. Hinter der Initiative stehen Politikerinnen von links bis rechts. Dem Initiativkomitee gehören ausserdem die Architekten Herzog & de Meuron, Crossair-Gründer und Anwohner Moritz Suter, sowie weitere Fachpersonen an.

Die Basler Baubehörden wollen allerdings nicht von einer Hauptprobe für diese Initiative sprechen. Daniel Hofer betont, dass die Bauarbeiten schon lange geplant und notwendig seien. Einen Zusammenhang gebe es nicht.

Legende: Die Baustelle ist von einer Graffitiwand abgeschirmt. SRF / Nina Gygax

Die Stadt hat versucht, die Baustelle bestmöglich ins Stadtbild zu integrieren. So wurde eine Wand aufgestellt, die die Baustelle abschirmt. Diese Wand liess die Stadt mit Graffitis verzieren.