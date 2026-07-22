Das Feuer im Urner Schächental ist am Mittwochmorgen um 6.30 Uhr ausgebrochen.

Personen seien keine verletzt worden, und es werde auch niemand vermisst, teilt die Kantonspolizei Uri mit.

Die Strasse über den Klausenpass musste wegen des Brandes gesperrt werden.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Werkhalle der Schreinerei bereits in Vollbrand. Erschwerend kam hinzu, dass sich der Schreinereibetrieb in einem Wohngebiet befindet. Das Feuer griff von der Werkhalle auf andere Gebäude über, darunter ein direkt an die Werkhalle angebautes Mehrfamilienhaus.

Die Angestellten der Schreinerei hätten die brennende Werkhalle rechtzeitig verlassen können, teilt die Urner Kantonspolizei mit. Aus den umliegenden Häusern seien 9 Personen in Sicherheit gebracht worden.

Die Werkhalle der Schreinerei sei durch den Brand komplett zerstört worden. Das Mehrfamilienhaus habe grossen Schaden genommen. Das sagt Sepp Schuler, Chef des Gemeindeführungsstabes von Spiringen, auf Anfrage. «Für den Betrieb und die Gemeinde ist das Ereignis happig», so Schuler.

Alle 5 Mietparteien seien von einem Care-Team vor Ort betreut worden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses hätten bereits eine alternative Wohnmöglichkeit gefunden, bei Verwandten oder Bekannten.

Auch ein Helikopter stand im Einsatz

Insgesamt waren 145 Feuerwehrleute aus Spiringen, Unterschächen, Bürglen und Altdorf im Einsatz. Sie konnten im Verlauf des Vormittags den Brand unter Kontrolle bringen.

Die Strasse über den Klausenpass musste wegen des Brandes zwischen Bürglen und Spiringen gesperrt werden. Wieso es in der Schreinerei brannte, war am Mittwochvormittag noch unklar. Aktuell sei die Polizei daran, die Brandursache zu ermitteln.

Um den angrenzenden Wald vor dem Feuer zu schützen, setzte die Feuerwehr auch einen Löschhelikopter ein.