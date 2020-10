Heftiger Regen hat in der Schweiz vielerorts zu Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen geführt.

Bis am Samstagmittag ist im Süden und in den angrenzenden Alpengebieten weiterhin mit grossen Regenmengen zu rechnen.

Es besteht Gefahr von Hochwasser, Erdrutschen und Murgängen.

In den Alpen sind die stärksten Föhnböen vorüber und der Föhnsturm lässt vorübergehend nach. Im Tessin fiel laut SRF Meteo in den vergangenen 24 Stunden zum Teil mehr Regen als sonst im ganzen Monat Oktober. In Mosogno etwa waren es mehr als 300 Millimeter.

Enorme Regenmengen wurden auch im Wallis und im Kanton Uri verzeichnet. Von dort gibt es denn auch zahlreiche Meldungen zu Verkehrsbehinderungen und Strassensperrungen.

Autobahn A2 gesperrt

Die Autobahn A2 zwischen Beckenried im Kanton Nidwalden und Erstfeld im Kanton Uri wurde wegen Hochwasser gesperrt. Die Sperrung der A2 dürfte in beiden Fahrrichtungen bis mindestens am Samstagnachmittag dauern. Der Transitverkehr, insbesondere der Schwerverkehr, wird in beiden Richtungen über die A13 San-Bernadino-Route umgeleitet, teilte die Kantonspolizei Uri mit.

Ausserdem warnt die Urner Kantonspolizei vor möglichen Murgängen zwischen Gurtnellen und Wassen an der Gotthardstrasse.

In Seedorf sei um Mitternacht der Hochwasseralarm der Reuss ausgelöst worden, wie die Kantonspolizeien in Uri und in Nidwalden auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilten. Seither seien mehrere Feuerwehren des Kantons Uri damit beschäftigt, Bauten vor dem Hochwasser zu schützen, Sturm- und Wasserschäden zu beheben und Sperren in Betrieb zu nehmen.

Erdrutsche möglich

Im Tessin, in der Zentralschweiz und auch im Kanton Bern gab es bereits mehrere Erdrutsche - weitere sind nicht auszuschliessen. Denn noch regnet es weiter.

Legende: Im Altsäss, Buchserberg, zeigte sich gar schon das Winterwetter. Katharina Vetsch / SRF Augenzeuge

Bis heute Nachmittag ist laut SRF Meteo im Süden und in den angrenzenden Alpengebieten weiterhin mit grossen Regenmengen zu rechnen. Gegen Nachmittag wird langsam eine Entspannung erwartet.

Unterbrüche im Bahnverkehr

Auch im Bahnverkehr kam es am frühen Samstagmorgen zu Verspätungen und Ausfällen, wie der Bahnverkehrsinformation entnommen werden kann. Wegen Hochwassers war etwa der Zugverkehr zwischen Meiringen und Interlaken Ost im Kanton Bern behindert. Wegen Hochwasser-Gefahr war zudem die Strecke zwischen Münster VS und Andermatt UR auf unbestimmte Zeit nicht befahrbar.

Wegen Hochwassers am Simplon VS ist auch der Bahnverkehr zwischen Brig VS und Domodossola (IT) unterbrochen. Reisen nach Italien seien nur via Gotthard möglich, schreiben die SBB. Die Züge seien aber wegen vieler Reservationen bereits «sehr gut» ausgelastet.

Frankreich: Mehrere Menschen nach Starkregen vermisst Starkregen hat in der Region der französischen Riviera-Metropole Nizza zu gefährlichen Überschwemmungen und chaotischen Verkehrsbedingungen geführt. Wie der Nachrichtensender Franceinfo am späten Freitagabend unter Berufung auf die Behörden berichtete, wurden im Hinterland von Nizza mindestens acht Menschen vermisst - unter ihnen seien zwei Angehörige der Feuerwehr. Die Behörden forderten die Bewohner auf, zu Hause zu bleiben und äussert vorsichtig zu sein. Eine Brücke wurde von Wassermassen weggeschwemmt, wie Franceinfo berichtete.