Gleich mehrere Parteien könnten an Wahlhürde scheitern

Die Genfer Stimmbevölkerung wählt heute Sonntag ein neues Parlament.

Die erste Hochrechnung für den Grossen Rat wird ab 13:30 Uhr erwartet.

Mit einer Rekordzahl von 691 Kandidaten auf zwölf Listen könnten mehrere Parteien, die bereits 2018 mit der Wahlhürde von 7 Prozent kämpften, aus dem Grossen Rat fliegen.

Das bürgerlich dominierte Parlament setzt sich derzeit aus sieben Fraktionen zusammen. Die FDP, die SP und die Grünen müssen sich keine Sorgen um ihren Verbleib im hundertköpfigen Kantonsparlament machen. Für diese drei Parteien geht es primär darum, ihre Kräfte zu stärken.

Auf wackligen Füssen steht hingegen die Vertretung von Linksaussen im Grossen Rat. Die Allianz Ensemble à Gauche hatte 2018 nur knapp das Quorum erreicht (7.83 Prozent). Doch 2023 zerbrach die Bewegung, wie schon 2005 und 2009, an internen Streitigkeiten. Die Linksaussen-Parteien traten auf zwei getrennten Listen an, was ihre Wahlchancen erheblich schmälerte.

SVP und MCG auf der Kippe

Die SVP steht mit ihren 2018 erzielten 7.32 Prozent Stimmenanteil möglicherweise ebenfalls auf der Kippe. Dennoch dürfte es der Partei dank ihrer Stärke auf nationaler Ebene gelingen, diese Schwelle zu erreichen.

Dem vor rund zehn Jahren erfolgreichen Mouvement Citoyen Genevois (MCG) ist in den vergangenen Jahren zunehmend die Luft ausgegangen. Nun hat die rechtspopulistische Partei ihren Wahlkampf mit der Kampagne gegen Grenzgänger wieder auf das Thema ausgerichtet, das ihr 2013 ihren Höhepunkt beschert hatte (20 Sitze). 2018, nach dem Ausscheiden ihres Zugpferds Eric Stauffer erreichte die Partei noch 9.43 Prozent der Stimmen (11 Sitze).

Legende: Mit 691 Kandiderenden herrscht grosser Andrang für die 100 Sitze im Genfer Kantonsparlament. Keystone / Martial Trezzini)

Die Mitte hatte 2018, damals noch als CVP, 10.71 Prozent der Wählerstimmen erzielt. Das Fehlen von Listenverbindungen mit den anderen Bürgerlichen könnte sich als Nachteil erweisen, auch wenn die Partei Sitzgewinne anstrebt wie zuletzt bei den letzten kantonalen Wahlen in Zürich und Baselland.