Die Genfer Stimmbevölkerung hat ein neues Parlament gewählt.

Gemäss Hochrechnung des Kantons Genf müssen FDP und die Mitte Federn lassen.

Die Partei von Pierre Maudet, La formation Libértés et justice sociale (LJS), gewinnt demnach auf Anhieb zehn Sitze.

Pierre Maudet und seine Liste Freiheit und soziale Gerechtigkeit (LJS) sind auf dem besten Weg, bei den Wahlen ins Genfer Kantonsparlament einzuziehen. Seine Bewegung erreicht laut Hochrechnung zehn Sitze. Auch SVP und der rechtspopulistische MCG (Mouvement Citoyens Genevois) werden gestärkt.

Mit einer Rekordzahl von 691 Kandidaten auf zwölf Listen könnten mehrere Parteien, die bereits 2018 mit der Wahlhürde von 7 Prozent kämpften, aus dem Grossen Rat fliegen.

Legende: 33.8 Prozent der Genfer Stimmbevölkerung hat von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. 2018 lag die Wahlbeteiligung bei 38.8 Prozent. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Die Grünliberalen erreichten 6.37 Prozent der Stimmen und verfehlten damit nur knapp die Wahlhürde. Wie erwartet, dürfte die gespaltene äusserste Linke nicht mehr im Grossen Rat vertreten sein. Die Allianz Ensemble à Gauche (EàG) erhielt 3.44 Prozent der Stimmen und die Liste d'Union populaire 2.98 Prozent.

Die EàG hatte 2018 nur knapp das Quorum erreicht (7.83 Prozent). Doch 2023 zerbrach die Bewegung, wie schon 2005 und 2009, an internen Streitigkeiten. Die Linksaussen-Parteien traten auf zwei getrennten Listen an, was ihre Wahlchancen erheblich schmälerte.

03:59 Video Archiv: Gleich acht Genfer Kandidierende wechseln Partei Aus Schweiz aktuell vom 17.03.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 59 Sekunden.