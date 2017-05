«Während zehn Jahren war Martin Bäumle das Gesicht der Grünliberalen Partei. Mit ihm erlebte die Partei Höhepunkte, aber auch Tiefschläge. Im Jahr 2011 holten die Grünliberalen 14 Sitze in National- und Ständerat. Vier Jahre später der Dämpfer: die Initiative «Energie- statt Mehrwertsteuer» stürzte an der Urne ab, bei den Wahlen resultierten noch 7 Nationalratsmandate. Bäumle hinterlässt eine Partei, die sich in Energie- und Umweltfragen links positioniert, bei Wirtschaftsthemen jedoch bürgerlich. Die politische Mitte erodiert und die GLP wird sich weiter gegen links und rechts abgrenzen müssen. Als Kleinpartei fehlt ihr aber das Gewicht, um politisch grosse Pflöcke einschlagen zu können. Mögliche Nachfolgerinnen Bäumles sind etwa die Nationalrätinnen Tiana Angelina Moser (ZH) oder Kathrin Bertschy (BE). Doch Martin Bäumles Nachfolge wird es nicht einfach haben, die kleine Mittepartei weiter zu etablieren.»