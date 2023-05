Hackern gelang es, an Daten des Basler Erziehungsdepartements (ED) heranzukommen. Dies mit dem Ziel, Geld zu erpressen, teilt das ED am Mittwochmorgen mit. «Es ist sehr unerfreulich, was da passiert ist. Auf die Geldforderung sind wir bisher nicht eingegangen», sagt Gaudenz Wacker, Sprecher des zuständigen Departements. Auf einen Computer im Erziehungsdepartement war Ende Januar ein Hackerangriff verübt worden. Die Hacker seien mutmasslich über eine präparierte E-Mail ins System gelangt und hätten sich so Zugang verschafft.

Heikle Daten?

Betroffen sind offenbar Daten aus dem Netzwerk «eduBS»: Ein Netzwerk, das der Basler Schülerschaft sowie den Lehrpersonen zur Verfügung steht. Das Netzwerk ist vom kantonalen Datennetz isoliert. Um welche Daten es sich genau handelt, ist noch unklar: «Das analysieren wir aktuell. Wir arbeiten mit Expertinnen und Experten zusammen und versuchen unsere Systeme sicherer zu machen», sagt Wacker.

Die Daten seien von der Ransomware-Bande Bianlian hochgeladen worden. Eine Bande, die schon im vergangenen Herbst beispielsweise Datenpakete der Schweizer Firma «Läderach» im Darknet veröffentlichte.

Der Kanton Basel-Stadt hat nun bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet.