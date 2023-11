Nach heftigen Niederschlägen herrscht an mehreren Orten Überschwemmungsgefahr. Besonders in den Romandie.

Hotel in Gstaad evakuiert: Die Hochwasser-Lage in den Regionen

Die Arve bei Genf hat einen Allzeit-Abflussrekord erreicht. Der Fluss hat Mittwochmorgen die Grenze von 1000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde überschritten. Normalerweise führt sie einen Drittel dieser Menge.

«Das Wasser ist aber bisher noch nicht über die Ufer getreten», sagte ein Sprecher des Genfer Brand- und Rettungsdienstes (SIS), der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. 100 Feuerwehrleute seien mobilisiert worden, um bei Überschwemmungen intervenieren zu können.

Wegen des Hochwassers sind in der Region Genf fünf Brücken gesperrt worden, welche über die Arve führen. Der Verkehr ist daher stark beeinträchtigt. Grund für die derzeitige grosse Abflussmenge der Arve seien neben dem vielen Regen auch die hohe Schneefallgrenze und das damit zusammenhängende Schmelzwasser, sagt SRF-Meteorologe Gaudenz Fluri.

So sieht die Lage in den weiteren Kantonen aus:

Bern: Luxushotel in Gstaad evakuiert

Im Kanton Bern sind an verschiedenen Orten Bäche über die Ufer getreten. Besonders betroffen ist die Region Gstaad-Saanen.

Legende: In der Region Gstaad traten etliche Bäche über die Ufer. Webcam Gstaad

Dort ist die Tiefgarage des Hotels Ultima vollgelaufen. «Wegen der eindringenden Wassermassen musste der Strom abgestellt und die Gäste evakuiert werden», sagt David Schmid, Vize-Gemeindepräsident, zu SRF. Zudem drang in einem Hotel in Lauenen BE Wasser ins Erdgeschoss ein.

Ebenso kam es zu vereinzelten Strassensperrungen, etwa zwischen Kallnach und Fräschels im Seeland. In der Stadt Bern ist die Schifflaube in der Matte gesperrt, weil ein Kran Schwemmholz entfernt.

Freiburg: Grosse Hochwassergefahr an der Saanemündung

Gleich wie für die Arve hatte Alertsuisse auch für die Saane bei Freiburg die höchste Alarmstufe 5 ausgerufen. Deren Pegel sei jedoch in der Nacht gesunken, sagte Fluri.

Am Morgen meldete die Kantonspolizei Freiburg überschwemmte Parkplätze in der Freiburger Unterstadt. Die Strasse jedoch sei befahrbar. Die Bevölkerung solle das Gebiet meiden.

Bereits am Dienstag waren Polizei und Feuerwehr im Kanton Freiburg rund 250-mal ausgerückt. Aus Sicherheitsgründen mussten einige Häuser evakuiert werden.

Aargau

Die Lage an der Reuss in Melligen hat sich etwas beruhigt. Laut dem Feuerwehrkommandanten hat sich die Abflussmenge verringert, die Situation werde aber laufend weiter beobachtet. Die Sägerei in Melligen wurde durch Sandsäcke geschützt.

Legende: In Mellingen führt die Reuss viel Wasser. SRF

Wallis: Strassen wegen Erdrutschen gesperrt

Aufgrund der starken Regenfälle mussten in der Nacht die Feuerwehren auch im Kanton Wallis zu 68 Einsätzen wegen Überschwemmungen und rund 30 wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Rund zehn Strassen in den Seitentälern seien wegen Erdrutschen gesperrt, unter anderem im Walliser Chablais-Gebiet und in der Region Leuk.

Basel: Rhein-Schifffahrt eingestellt

Der Rheinpegel in Basel hat am Mittwochmorgen mit 868 Zentimetern die höchste Hochwasserstufe erreicht. Die Polizei hat deshalb sämtliche Ufer gesperrt, wie sie auf Anfrage mitteilt. Mittlerweile sinke der Pegel aber wieder.

Legende: Der Rhein in Basel führt Hochwasser. SRF

Zwischen Rheinfelden im Aargau über Basel bis nach Kembs in Frankreich ist die Schifffahrt eingestellt.

Zentralschweiz

Auch in der Innerschweiz kam es in der Nacht zu weiteren Niederschlägen. Wegen eines Erdrutsches musste der Bahnverkehr zwischen Biberbrugg SZ und Einsiedeln SZ gesperrt werden. Es verkehren Ersatzbusse.

Zürich/Schaffhausen

Die stürmischen Niederschläge haben im Kanton Zürich zu 40 Einsätzen der Feuerwehr geführt. In rund drei Viertel der Fälle seien die Einsatzkräfte ausgerückt, um Keller auszupumpen, teilt Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage mit. Rund zehn Mal musste die Feuerwehr wegen der starken Winde eingreifen. Hier sei es vor allem darum gegangen, Gerüste zu sichern oder die Fahrbahn von umgestürzten Bäumen oder Ästen zu befreien.

Im Kanton Schaffhausen musste die Feuerwehr an gewissen Stellen Wasser von überschwemmten Strassenabschnitten pumpen – etwa im Randental.