Herbstsession 2025 Nationalrat startet Monsterdebatte zur Migration

  • Zuwanderung und CO₂-Gesetz stehen auf dem Programm
  • Parlament im Feierabend
  • Parlament verlangt engere Zusammenarbeit in der Spitalplanung
  • Ständerat will Schwangere ohne Stelle besser absichern
  • Nationalrat kürzt Witwenrenten und schafft Ehepaar-Plafond ab
  • Parlament will ausländische Investitionen strenger kontrollieren
  • Nationalrat will Witwenrente abschaffen – Detailberatung läuft
  • Parlament erhöht Hürden für Wechsel von Armee zum Zivildienst
  • Nationalrat nimmt zwei Vorstösse für schärfere Asylmassnahmen an
  • Parlament will schnellere einheimische Energieproduktion

Tagesschau, 24.09.2025, 19:30 Uhr

