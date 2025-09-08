- Die Herbstsession der Eidgenössischen Räte findet vom 8. bis zum 26. September statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Zuwanderung und CO₂-Gesetz stehen auf dem Programm
- Parlament im Feierabend
- Parlament verlangt engere Zusammenarbeit in der Spitalplanung
- Ständerat will Schwangere ohne Stelle besser absichern
- Nationalrat kürzt Witwenrenten und schafft Ehepaar-Plafond ab
- Parlament will ausländische Investitionen strenger kontrollieren
- Nationalrat will Witwenrente abschaffen – Detailberatung läuft
- Parlament erhöht Hürden für Wechsel von Armee zum Zivildienst
- Nationalrat nimmt zwei Vorstösse für schärfere Asylmassnahmen an
- Parlament will schnellere einheimische Energieproduktion
Quellen: SRF, Agenturen