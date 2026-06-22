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Hitzewelle und Trockenheit Am heissesten war es in Genf und Basel

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22.06.2026, 18:02

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Themen in diesem Newsticker

  • Genf und Basel die heissesten Orte in der Schweiz
  • Frankreich erlebt heissesten Tag seit Messbeginn 1947
  • Axpo drosselt Leistung beider Reaktorblöcke des AKW Beznau
  • «Congé de chaleur» in den Kantonen Genf und Waadt
  • Gemeinden im Kanton Zürich rufen zum Wassersparen auf
  • Waldbrand oberhalb von Unterseen BE
  • Rekordhitze in Frankreich – 40 Menschen ertrunken
  • Höchste Waldbrandgefahr in Teilen des Wallis
  • Bund weitet Hitzewarnung auf weite Teile des Mittellands aus
  • Atomreaktor in Frankreich wegen Hitze abgeschaltet

Quellen: Agenturen, SRF

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