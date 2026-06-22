- Für die Nordwestschweiz und rund um die Westschweizer Seen ist laut Bund die höchste Hitze-Gefahrenstufe in Kraft. Dieselbe Stufe gilt ab Donnerstagmittag u.a. auch für grosse Teile des Mittellands.
- An mehreren Orten wurde die 35-Grad-Marke überschritten. Der SRF-Hitzetracker zeigt die aktuellen Höchsttemperaturen für 28 Messstationen.
- Frankreich hat den heissesten Tag seit Beginn der Messungen 1947 erlebt. Die nationale Durchschnittstemperatur (ITN) auf dem französischen Festland stieg am Dienstag auf 29.8 Grad.
- Was Hitze mit dem Körper macht und wie Sie sich schützen können, lesen Sie hier.
Themen in diesem Newsticker
- Genf und Basel die heissesten Orte in der Schweiz
- Frankreich erlebt heissesten Tag seit Messbeginn 1947
- Axpo drosselt Leistung beider Reaktorblöcke des AKW Beznau
- «Congé de chaleur» in den Kantonen Genf und Waadt
- Gemeinden im Kanton Zürich rufen zum Wassersparen auf
- Waldbrand oberhalb von Unterseen BE
- Rekordhitze in Frankreich – 40 Menschen ertrunken
- Höchste Waldbrandgefahr in Teilen des Wallis
- Bund weitet Hitzewarnung auf weite Teile des Mittellands aus
- Atomreaktor in Frankreich wegen Hitze abgeschaltet
Quellen: Agenturen, SRF
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