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Hitzewelle und Trockenheit Kanton St. Gallen verbietet Wasserentnahme aus Gewässern

Autor: 

22.06.2026, 18:02

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Themen in diesem Newsticker

  • Atomreaktor in Frankreich wegen Hitze abgeschaltet
  • Kanton St. Gallen verbietet Wasserentnahme
  • Frankreich: Rund 20 Menschen seit Samstag ertrunken
  • Wenn Gewässer schwitzen, hat das Folgen für Tiere und Trinkwasser
  • Hitzefrei für junge Schülerinnen und Schüler in Genf
  • Neue Hitzewarnungen der Gefahrenstufe vier in der Westschweiz
  • Luzerner Regierung nimmt ohne Krawatte an Parlamentssession teil
  • Morgenstund hat Gold im Mund – auch beim Sport
  • Lehrpersonen wollen Massnahmen gegen Hitze im Schulzimmer
  • Die Schweiz schwitzt – die Übersicht

Quellen: Agenturen, SRF

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SRF 4 News, 22.6.2026, 16:24 Uhr

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