Aus Tagesschau am Mittag vom 22.01.2018.

Göschenen (UR): Die Strasse von Göschenen bis nach Hospental ist seit Sonntag wegen Lawinengefahr gesperrt. Zudem ist die Hauptstrasse zwischen Gurtnellen-Wiler und Wassen in beiden Richtungen gesperrt. Auch die Bahnstrecke Andermatt-Göschenen ist voraussichtlich bis Montagabend gesperrt. Andermatt ist somit weder per Auto noch per Bahn erreichbar.

Andermatt (UR): Die Bahnstrecke Andermatt-Sedrun bleibt bis mindestens Montagabend gesperrt.

Lauterbrunnen (BE): Die Bahnstrecke von Lauterbrunnen nach Wengen ist inzwischen wieder frei.

Innertkirchen (BE): Die Strassen nach Gadmen (Richtung Sustenpass) und Guttannen (Richtung Grimselpass) sind gesperrt.

Saanen (BE): Die Strasse zum Col du Pillon und Les Diablerets ist gesperrt.

Niederried (BE): Die Kantonstrasse zwischen Niederried und Ebligen ist gesperrt.

Oberwald (VS): Die Strecke für den Bahnverkehr Oberwald-Andermatt ist ebenfalls geschlossen; bis mindestens Montagabend. Zwischen Niederwald und Oberwald fahren keine Züge, und auch die Strasse Niederwald-Oberwald ist nach Angaben des TCS gesperrt. Auch die Bahnstrecke über den Oberalppass ist unterbrochen.

Davos (GR): Die Bahnstrecke im Prättigau von Landquart nach Küblis ist unterbrochen. Es verkehren Ersatzbusse. Auch die Strecke Filisur – Davos ist unterbrochen, ab Tiefencastel verkehren Ersatzbusse. Für den Sonntagabend hat die Gemeinde ausserdem die Bewohner von rund 30 Liegenschaften aufgefordert, sichere Räume aufzusuchen. Diverse Strassen in der Gemeinde sind gesperrt.

Arosa (GR): Wegen Lawinengefahr ist der Bahnverkehr auf der Arosa-Linie ab Chur bis voraussichtlich Dienstagabend eingestellt. Es fahren Ersatzbusse. Auch auf der Strasse herrschen wegen schneebedeckter Fahrbahn schwierige Bedingungen. Es gilt Schneekettenpflicht.

Ilanz (GR): Die Strecke Ilanz - Disentis / Mustér ist aktuell für den Bahnverkehr unterbrochen.

Surselva (GR): Die Strecke Tschamut-Selva-Nätschen ist bis voraussichtlich Dienstag geschlossen. Zwischen Disentis und Sedrun verkehren Ersatzbusse.

Engadin (GR): Für die Reise von Chur in Richtung Engadin empfiehlt die Rhätische Bahn (RhB) die Albulastrecke. Die Strecke Scuol – Tarasp ist unterbrochen, es verkehren Ersatzbusse. Die Postautos nach Samnaun fahren laut Bahnverkehrsinformation voraussichtlich erst am Montagmorgen wieder. Ebenfalls gesperrt ist die Zufahrt von Österreich her ins Unterengadin ab Martina.

Samnaun (GR): Die Zufahrtsstrassen in den Unterengadiner Wintersportort sind bis auf Weiteres gesperrt.

Zermatt (VS): Bahnstrecke und Strasse zwischen Täsch und Zermatt bleiben wegen Lawinengefahr voraussichtlich bis Dienstagabend gesperrt. Laut dem Tourismusbüro können noch heute Shuttle-Flüge durchgeführt werden. Bislang konnte die Air Zermatt jedoch nicht fliegen. Der Nebel ist zu dick. Nun hofft man auf ein Zeitfenster zwischen 14 und 16 Uhr. Aufgrund der aktuellen Lawinensituation werden Touristen und Einheimische aufgefordert, sich nur entweder innerhalb von Gebäuden oder im Dorfzentrum aufzuhalten. Aus Sicherheitsgründen müssen morgen Dienstag die Helikopter am Morgen für Lawinensprengungen genutzt werden. Shuttle-Flüge gibt es frühestens ab 11 Uhr. Die Gornergrat-Bahn ist bis auf weiteres geschlossen.

Simplon: Die A9 ist zwischen Simplon-Pass und Simplon-Dorf wegen Lawinengefahr in beiden Richtungen gesperrt.

Gotthard: Die SBB-Bergstrecke über den Gotthard ist unterbrochen. Die Züge zwischen Erstfeld sowie Airolo und Faido fallen aus. Erreichbar bleibt das Tessin und Mailand über den Gotthard-Basistunnel. Auf der A2 ist die Fahrbahn zwischen Faido und dem Tunnel in beiden Richtungen schneebedeckt. Es herrschen laut TCS schwierige Fahrbedingungen.

Wassen (UR): Die Hauptstrasse zwischen Wassen und Meiringen ist ab Meien in beiden Richtungen gesperrt. Die Lage wird am Montagmorgen neu beurteilt.

Liddes (VS): Die Strasse zum grossen St. Bernhard ist zwischen Liddes und Chandonne gesperrt.

Visp (VS): Die Hauptstrasse zwischen Stalden und Saas Fee ist in beiden Richtungen gesperrt. Auf der Bahnstrecke Visp–Herbriggen verkehren Ersatzbusse. St.Niklaus wird beim Restaurant Edelweis an der Kantonsstrasse bedient

Verbier: Die Kantonsstrasse zwischen Verbier und Mayens-de-Rittes ist in beiden Richtungen gesperrt.

Vorarlberg (AUT): Die Arlberg-Orte Lech, Zürs und Stuben sind auf dem Strassenweg nicht erreichbar. Auch die Verbindung nach Gargellen ist vorerst unterbrochen. Die Bahnstrecke zwischen Bludenz und Landeck-Zams ist noch bis Montagmittat gesperrt.

Lawinengefahr in den Alpen Laut Schweizerischem Lawinenforschungsinstitut SLF ist die Lawinengefahr in vielen Gebieten der Alpen sehr gross. Das entspricht der fünften und höchsten Gefahrenwarnstufe.



Legende: Das detaillierte Bulletin des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF finden Sie hier. , Link öffnet in einem neuen Fenster