Orban besucht in Bern Alain Berset und Ignazio Cassis

Am Dienstag haben Bundespräsident Alain Berset und Aussenminister Ignazio Cassis den ungarischen Ministerpräsidenten zu einem Höflichkeitsbesuch empfangen.

Die Initiative für das Treffen ging vom ungarischen Ministerpräsidenten aus.

Orban war aus anderem Grund in der Schweiz: Am Mittwoch wird er auf Einladung der Zeitschrift «Weltwoche» in Zürich eine Rede halten.

Im Zentrum des Austausches standen die bilateralen Beziehungen, die europapolitischen Ziele der Schweiz, der ungarische Vorsitz der Europäischen Union in der zweiten Jahreshälfte 2024 sowie aktuelle internationale Themen.

Legende: Beim Treffen liessen sich Bundespräsident Alain Berset und der Ministerpräsident Ungarns ablichten. Keystone/MARCEL BIERI

Die Initiative für das Treffen mit der Schweizer Regierung ging von Orban aus. Bekannt als Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, steht Orban international in der Kritik, insbesondere seit dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Zwar trägt Ungarn die Sanktionen gegen Russland formell mit. Aber Orbans Treffen mit Putin in Peking vor einem Monat hat zusätzliche Bedenken ausgelöst, was vom US-Botschafter in Ungarn, David Pressman, öffentlich zum Ausdruck gebracht wurde.