Nach der Räumung des Protest-Camps von Umweltaktivisten bei Eclépens in der Waadt harren noch immer zwei Personen auf dem Gelände aus.

Beide befinden sich unerreichbar auf einem Baum, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Nachmittag via Twitter mitteilte.

Die Polizei hat am Dienstag das besetzte Gelände von Lafarge Holcim auf dem Hügel Mormont bei Eclépens und La Sarraz geräumt. Die Aktivisten hatten den Hügel seit Oktober besetzt, um das dortige Ökosystem zu schützen.

Seit Donnerstagabend verhandelt die Polizei mit den letzten beiden Besetzern des Mormont-Hügels, die sich noch immer auf einem Baum befinden. Die Verhandlungen mit den Aktivisten würden fortgesetzt, schrieb die Polizei auf Twitter. Beide könnten mithilfe ihres Seils jederzeit vom Baum herunterkommen. Sie hätten eigenes Material bei sich, darunter Hängematten und Kletterausrüstung.

Laut Mitteilung konnte die Waadtländer Kantonspolizei während der Intervention persönliche Gegenstände der Aktivisten beschlagnahmen und gleichzeitig ihre Sicherheit sicherstellen. «Die Polizei berührte oder beschädigte zu keinem Zeitpunkt die von diesen Personen angebrachten Seile, sondern versorgte sie mit Wasser», heisst es weiter.

Kameraden ermuntern sie zu bleiben

Regelmässig würden die beiden ausharrenden Personen einige Meter vom Baum nach unten klettern, um sich mit weiteren Umweltaktivistinnen und -aktivisten zu unterhalten, die ebenfalls vor Ort seien. Sie würden ihre Kameraden ermuntern, noch eine Nacht auf dem Baum zu bleiben, schreibt die Polizei.

Legende: Ein Protest der anderen Art: Zwei Aktivisten harren noch immer hoch oben auf einem Baum aus, während die Polizei das Protest-Camp auf dem Mormont-Hügel seit Tagen geräumt hat. Keystone

Die Waadtländer Einsatzkräfte hatte die Räumung des Protest-Camps auf dem Gelände des Baustoffherstellers Holcim am frühen Morgen des vergangenen Dienstags in Angriff genommen. Am Mittwoch erklärte die Polizei die Aktion für beendet – trotz der verbleibenden beiden Aktivisten.

Insgesamt rund 200 Aktivistinnen und Aktivisten hatte die Polizei bei der Räumung des Geländes bei Eclépens vertrieben. Sie protestierten gegen die Erweiterung des Steinbruchs der Holcim. 83 Personen wurden angehalten. Etwa 20 von ihnen wurden festgenommen und müssen mit einem Verfahren rechnen.