Hunderte Menschen an Umzug

Mit dem Schmutzigen Donnerstag fiel letzte Woche in der Innerschweiz der Startschuss für die Fasnacht 2021. Eine Fasnacht, welche aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden wird.

Die verschiedenen Events letzte Woche verliefen weitestgehend ruhig, das Verbot von Menschenansammlungen wurde akzeptiert. In Schwyz waren einzig die drei Böllerschüsse zu hören, welche die Fasnacht jeweils eröffnen.

Ein ganz normaler Fasnachtsumzug

Soweit so gut. Am heutigen Montag findet im Kanton Schwyz traditionellerweise der Sühudiumzug statt. Während sich die Menschen bisher weitestgehend an die Auflagen hielten, sah das Bild heute Morgen ganz anders aus: Hunderte Fasnächtler standen dicht gedrängt im Ortszentrum von Einsiedeln.

Hier haben die Menschen überbordet.

Auf den Bildern in den sozialen Medien ist gut zu erkennen, dass sich viele der Teilnehmer ausserdem nicht an die Maskenpflicht hielten. Wären nicht die vielen Anspielungen der Fasnachtsumzüge auf die aktuelle Pandemie zu erkennen gewesen, würde man sich in einem völlig normalen Fasnachtswinter wähnen.

Wie ist es möglich, dass in Einsiedeln mehrere Hundert Menschen trotz Versammlungsverbot an einer Veranstaltung teilnehmen dürfen?

Für die Kantonspolizei Schwyz ist die Ansammlung nicht tolerierbar, wie Sprecher Dave Mynall gegenüber SRF News sagt, aber: «Alle Veranstaltungen im Kanton wurden abgesagt. Beim Sühudiumzug handelt es sich im klassischen Sinne nicht um eine Veranstaltung.»

100 Ordnungsbussen verteilt

Der Umzug sei eine Tradition, welche ohne Ansprechpartner jedes Jahr an diesem Montag stattfinden würde. Aus Sicht der Polizei habe man deshalb im Vorfeld nur schwer abschätzen können, wie viele Personen kommen würden. «Die Menschen kommen einfach hin.»

Wäre nicht ein Absperren der Strassen eine Option gewesen? «Das ist schwierig durchzuführen, weil der Grossteil der Teilnehmer aus dem Ort selbst ist», sagt Mynall.

Die Polizei habe sich auf den Ansturm der Leute gewappnet, zusätzliche Patrouillen seien am heutigen Montag in Einsiedeln unterwegs. «Durch Abmahnungen und Sensibilisierungsmassnahmen wollten wir Einfluss auf die Fasnächtler nehmen». Am Nachmittag gab die Kapo Schwyz bekannt, dass während des Umzuges 100 Ordnungsbussen verteilt worden seien.

«Menschen sind Corona-müde»

Am Umzug nahmen gemäss der Polizei über 1000 Menschen teil. «Hier haben die Menschen überbordet». Man müsse das Ganze aber auch relativieren, so Mynall und erklärt, dass am Nachmittag normalerweise noch ein zweiter Umzug stattfinden würde. «Bei den Fasnächtlern gab es die Einsicht, dass man am Morgen über die Stränge geschlagen hat». Die Take-Away-Stände zum Beispiel hätten ihr Geschäft ab dem Mittag geschlossen.

Auch für die Kantonspolizei Schwyz ist es unverständlich, weshalb heute Morgen trotz der aktuellen Situation derart viele Menschen an den Umzug gekommen sind. «Viele Menschen sind mittlerweile wahrscheinlich etwas Corona-müde», sagt Mediensprecher Dave Mynall.