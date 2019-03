Ticketkauf für den öffentlichen Verkehr, Bestellungen bei Versandhäusern oder Steuererklärung: Immer mehr Dienstleistungen und Geschäfte erfolgen im Internet. Damit dieser Handel in Zukunft sicherer wird, will der Bundesrat eine elektronische Identifizierung (E-ID) schaffen. Er unterbreitet dem Parlament das neue Bundesgesetz über die elektronischen Identifizierungsdienste (BGEID).

Der Bund will sicherstellen, dass die digitale Identität korrekt ist und nicht verwechselt werden kann. Deshalb verlangt der Bundesrat, dass nur der Staat die Existenz einer Person sowie die Identitätsmerkmale wie Name, Geschlecht oder Geburtsdatum prüfen darf. Die E-ID selbst würde jedoch von privaten Anbietern herausgegeben, weil der Bund sich nicht in der Lage sieht, mit den technischen Lösungen dafür Schritt zu halten.