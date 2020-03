Im Kanton Tessin fordert das Coronavirus das erste Opfer. Es handelt sich um eine 80-jährige Person aus der Region Mendrisio. Die Person habe in einem Altersheim gelebt, wie die Tessiner Regierung am Dienstagmorgen mitteilte.

In Sachsen-Anhalt sind nach Angaben des Sozialministeriums vier Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die zuständigen Gesundheitsämter würden jetzt Kontaktpersonen ermitteln und konkrete Massnahmen festlegen. Mit Sachsen-Anhalt sind nun in sämtlichen Bundesländern Deutschlands Infektionen erfasst.

Die Tessiner Regierung hat seine Massnahmen im Kampf gegen den Coronavirus verschärft: Ab sofort gilt ein Besuchsverbot in Spitälern und Altersheimen. Oberstes Ziel sei es, die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft zu schützen, hält die Tessiner Regierung in einem Communiqué fest. Zudem müssten die Ressourcen des medizinischen Personals geschont werden.

9:15

Schweizer Börse leicht im Plus

Nach grossen Verlusten am Montag haben sich die Aktienkurse an der Schweizer Börse wieder etwas erholt. Auch die Börsen in Asien haben einen Erholungskurs eingeschlagen.

Hoffnung bereiteten den Investoren offenbar Pläne in Japan und den USA, sich mit Konjunkturpaketen gegen das neuartige Coronavirus zu stemmen. Um den wirtschaftlichen Auswirkungen durch das Virus entgegenzusteuern, stellte etwa US-Präsident Donald Trump in der Nacht bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt ein Massnahmenpaket in Aussicht. In Medienberichten wurden ähnliche Vorbereitungen in Japan mit einem dort auf den Weg gebrachten Notfallplan thematisiert.