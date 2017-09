Die Initiative enthält einen Automatismus: Die Umstände des Einzelfalls sollen vom Richter nicht berücksichtigt werden dürfen. Weil das den Verfassungsgrundsatz der Verhältnismässigkeit verletzt, schlägt der Bundesrat eine Härtefallklausel vor: In «besonders leichten Fällen» soll das Gericht ausnahmsweise darauf verzichten können, ein lebenslanges Tätigkeitsverbot auszusprechen.



Im Ständerat war das im Grundsatz nicht umstritten. Für Diskussionen sorgte bloss die Formulierung: Die Kommission hatte beantragt, dass Richter nicht nur in «besonders leichten», sondern in allen «leichten» Fällen Ausnahmen vom Automatismus machen können. Der Ständerat entschied sich schliesslich, dass Richter nur in «besonders leichten» Fällen auf die Verhängung eines Berufsverbots verzichten können.



Als Beispiele für besonders leichte Fälle hatte der Bundesrat in der Botschaft den Austausch von Videos unter Jugendlichen oder anzügliches Verhalten im Beisein von Kindern genannt, vor allem aber die so genannte Jugendliebe. Diese hat der Ständerat am Montag in einer eigenen Bestimmung konkretisiert: Eine Ausnahme ist nur dann möglich, wenn der Täter höchstens 21 Jahre und das Opfer mindestens 14 Jahre alt ist. Ausserdem muss zwischen den beiden eine Liebesbeziehung bestanden haben.