Ein Heimspieltag in Zürich Altstetten. Es geht um Fussball bei einem der erfolgreichsten Migrantenvereine der Schweiz. Aber eigentlich geht es um viel mehr.

Es ist ein gewöhnlicher Heimspieltag auf dem Juchhof. Und doch erzählt dieser Samstag viel über einen Verein, der mehr ist als nur ein Fussballclub. Der Ball steht zwar im Zentrum, aber um den Ball hat sich über die Jahre ein Netzwerk von Familien, Fans, Sponsoren, Spielern und vielen Kindern gebildet. «Der FC Kosova Zürich ist meine zweite Familie», sagt Präsident Nesret Limani.

Legende: Präsident Nesret Limani prägt die Entwicklung des FC Kosova Zürich. Sein Ziel: die familiäre Kultur bewahren, den Verein weiter öffnen und sportlich den nächsten Schritt machen. SRF/Peter Schürmann

Als der Verein 1994 gegründet wurde, sah die Welt ganz anders aus. Der FC Kosova Zürich war damals ein wichtiger Anker im Leben vieler Migranten und Migrantinnen aus dem Kosovo. Viele kamen auf der Flucht vor dem Krieg in die Schweiz. Es entstand ein Ort, an dem man sich versteht und die eigene Identität pflegt.

Vom Migrantenverein zum Integrationsmotor Box aufklappen Box zuklappen Der FC Kosova Zürich wurde 1994 von albanischen Migranten gegründet. Aus einem Treffpunkt für die Diaspora entwickelte sich der erfolgreichste Migrantenverein der Schweiz. Als erster Migrantenclub schaffte er den Aufstieg in die 1. Liga und zählt heute über 200 aktive Spielerinnen und Spieler. Trotz seiner albanischen Wurzeln versteht sich der FC Kosova als offener Zürcher Verein, der Sport, Integration und Gemeinschaft verbindet.

Die erste Generation gründete den Klub. Die zweite führt ihn, die dritte spielt mittlerweile in den Juniorenteams. «Wir sind von einem Migrantenverein zu einem Stadtzürcher Verein geworden», sagt Limani. Gleichzeitig wolle man die eigenen Wurzeln nicht vergessen. «Die Herkunft bleibt Teil unserer Identität.»

Die 1. Mannschaft spiegelt diesen Wandel wider. Spanier, Portugiesen, Schweizer, Kroaten und Kosovaren spielen zusammen. Trainer Emilio Gesteiro, selbst Sohn spanischer Migranten, beschreibt die Atmosphäre als aussergewöhnlich. «Vom Helfer bis zum Spieler spürt man den Zusammenhalt.»

Mehr als 90 Minuten

Wer an diesem Nachmittag das Leben rund um den Platz beobachtet, versteht, warum das Wort «Familie» in den Gesprächen immer wieder fällt. Kinder rennen zwischen den Zuschauern herum, Grosseltern verfolgen das Spiel und Sponsoren treffen sich bei einem Anlass. Einer von ihnen ist Fadil Kqiku. Er kennt den Verein seit den Anfängen und trug als junger Spieler das Trikot des FC Kosova.

Legende: Fadil Kqiku kennt den FC Kosova Zürich seit dessen frühen Jahren. Die Beziehung zum Verein begann einst als Spieler und besteht bis heute. SRF/Peter Schürmann

Heute unterstützt er den Verein finanziell mit seiner Spitex-Firma. «Es ist ein Ort der Begegnung», sagt er. «Hier treffen sich Menschen unterschiedlichster Herkunft. Genau das macht den Verein aus.»

Stolz auf den Namen – trotz Vorurteilen

Der Name «Kosova» ist für viele Vereinsmitglieder Identität und Stolz. Gleichzeitig wissen sie, dass er Vorurteile auslösen kann. Trainer Gesteiro spricht offen darüber. Immer wieder stelle er fest, dass Menschen den Verein mit Klischees verbinden. «Man kämpft manchmal mit dem Namen. Dabei haben wir einen sehr fairen Verein und eine durchmischte Mannschaft.»

Legende: Emilio Gesteiro trainiert den FC Kosova Zürich neben einem 100-Prozent-Pensum. Der ehemalige Nachwuchstrainer von GC und frühere Cheftrainer der U20 des FC Wil steht exemplarisch für die Offenheit, die den Verein prägt. SRF/Peter Schürmann

Offenheit sei ein zentraler Teil der Vereinsphilosophie, betonen Trainer, Spieler und Fans immer wieder im Gespräch. «Es spielt keine Rolle, welche Herkunft jemand hat», sagt beispielsweise Arbenita Limani, die Ehefrau des Präsidenten. «Wir empfangen jeden mit offenen Armen.»

Legende: Arbenita Limani engagiert sich seit Jahren für den FC Kosova Zürich. Für sie ist der Verein weit mehr als ein Fussballclub: Er ist eine Gemeinschaft, die Familien verbindet und Jugendliche unterstützt. SRF/Peter Schürmann

Diese Offenheit zeigt sich nicht nur bei den Spielern, sondern auch im Vereinsleben. Deutsch ist die Hauptsprache. Viele Mitglieder sprechen zusätzlich Albanisch, aber auch Spanisch, Portugiesisch oder andere Sprachen.

Die Gesichter des FC Kosova

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Wenige Minuten vor Spielbeginn herrscht in der Garderobe des FC Kosova Zürich geschäftige Ruhe. Zwischen den letzten Anweisungen bereiten sich die Spieler auf die Partie gegen den SV Schaffhausen vor. Bildquelle: SRF/Peter Schürmann. 1 / 4 Legende: Wenige Minuten vor Spielbeginn herrscht in der Garderobe des FC Kosova Zürich geschäftige Ruhe. Zwischen den letzten Anweisungen bereiten sich die Spieler auf die Partie gegen den SV Schaffhausen vor. SRF/Peter Schürmann

Bild 2 von 4. Spieler des FC Kosova Zürich und des SV Schaffhausen warten vor dem gemeinsamen Einlauf auf den Anpfiff. Die Partie im Juchhof endete torlos mit einem 0:0. Bildquelle: SRF/Peter Schürmann. 2 / 4 Legende: Spieler des FC Kosova Zürich und des SV Schaffhausen warten vor dem gemeinsamen Einlauf auf den Anpfiff. Die Partie im Juchhof endete torlos mit einem 0:0. SRF/Peter Schürmann

Bild 3 von 4. Francisco Rodríguez, der jüngste der drei Rodríguez-Brüder, spielte unter anderem für den FC Zürich und den VfL Wolfsburg. Beim FC Kosova Zürich steht er heute gemeinsam mit seinem Bruder Roberto auf dem Platz. Bruder Ricardo gehört seit Jahren zu den Stützen der Schweizer Nationalmannschaft. Bildquelle: SRF/Peter Schürmann. 3 / 4 Legende: Francisco Rodríguez, der jüngste der drei Rodríguez-Brüder, spielte unter anderem für den FC Zürich und den VfL Wolfsburg. Beim FC Kosova Zürich steht er heute gemeinsam mit seinem Bruder Roberto auf dem Platz. Bruder Ricardo gehört seit Jahren zu den Stützen der Schweizer Nationalmannschaft. SRF/Peter Schürmann

Bild 4 von 4. Captain Ruhan Foniqi trägt seit Jahren das Trikot des FC Kosova Zürich. Der im Kosovo geborene Verteidiger ist einer der Führungsspieler der ersten Mannschaft und verkörpert den familiären Geist des Vereins wie kaum ein anderer. Bildquelle: SRF/Peter Schürmann. 4 / 4 Legende: Captain Ruhan Foniqi trägt seit Jahren das Trikot des FC Kosova Zürich. Der im Kosovo geborene Verteidiger ist einer der Führungsspieler der ersten Mannschaft und verkörpert den familiären Geist des Vereins wie kaum ein anderer. SRF/Peter Schürmann Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der FC Kosova Zürich ist heute weniger durch die Herkunft geprägt, sondern vielmehr durch eine offene Gemeinschaft.

Der Blick nach vorne

Der Blick nach vorn reicht über den Männerfussball hinaus. Ein grosses Ziel sei, sagt Arbenita Limani, der Aufbau einer Frauen- beziehungsweise Mädchenabteilung. Und sportlich träumt der FC Kosova Zürich vom Aufstieg. Gleichzeitig soll aber der Charakter des Vereins erhalten bleiben. Denn am Ende geht es beim FC Kosova Zürich um etwas, das man nicht in einer Fussballtabelle findet: um Zugehörigkeit.