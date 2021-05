Zum «Strike for Future» heute Freitag rufen die Bewegung Klimastreik sowie Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen auf.

Zahlreiche Aktionen in verschiedenen Schweizer Städten sind angelaufen. Die Zahl der Teilnehmenden blieb bislang eher gering.

Der Aktionstag hat zum Ziel, eine sogenannt klimagerechte Gesellschaft und eine ökologische und solidarische Umgestaltung anzustossen.

Rund 50 vorwiegend junge Menschen haben in Luzern lauthals für eine resolute Politik gegen die Klimaerwärmung demonstriert. Mithilfe von Pfannendeckeln, Trillerpfeifen und Sirenen schlugen sie «Klima-Alarm» und forderten in Sprechchören «Klimagerechtigkeit».

Die Kundgebung fand bei der Jesuitenkirche statt. Der «Klima-Alarm» wurde eine Minute vor 12 ausgelöst, weil die Zeit zum Handeln knapp sei.

Vor zwölf läuteten die Aktivisten die «Alarm-Glocke» , Link öffnet in einem neuen Fenster

Die Demonstrantinnen und Demonstranten legten sich danach im strömenden Regen rund fünf Minuten lang auf den Boden, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Aktionen auch in Zug und Bern

Pendlerinnen und Pendler erhielten am Bahnhof Zug am Morgen insgesamt 250 Ballone im Design der Erde und Flyer mit zehn Forderungen in die Hand gedrückt. Auf dem Berner Bahnhofplatz stellten Aktivistinnen und Aktivisten einen Informationsstand auf.

Für den Klimastreik mobilisierten auch die Gewerkschaften. Der sich zuspitzende Klimanotstand sei das Resultat einer ungezügelten, erdölbasierten Profitwirtschaft.

Legende: Auch in Bern trotzen die Aktivistinnen dem Regen. Ein Stand der Klimajugend beim Bahnhof. Keystone

Insgesamt sind alleine in der Schweiz über 75 Aktionen geplant. Grössere Aktionen etwa in Zürich, Bern und Lausanne, weitere in Genf, Basel, Luzern, St. Gallen, Winterthur, Schaffhausen, Thun, Chur, Lugano und breit gestreut in den Kantonen.

Prozess gegen Aktivistin

Ausgerechnet am Tag des landesweiten «Strike for Future» stand vor dem Bezirksgericht Zürich eine 19-jährige Klima-Aktivistin, die anlässlich einer Blockade der Zürcher Quaibrücke im vergangenen Juni einen Polizisten gebissen haben soll. Rund zwei Dutzend Personen demonstrierten vor dem Gericht. Es seien die Brandstifter zu bestrafen, nicht die Feuerwehr, hielten sie auf einem Plakat unter anderem fest.

Legende: Aktivisten und Aktivistinnen demonstrieren am Freitag in Zürich vor dem Bezirksgericht. Keystone

Weltweit Veranstaltungen und Aktionen

Unter dem Motto «Streiken für eine ökologische, solidarische und gerechte Zukunft für alle!» sind auch weltweit Veranstaltungen und Aktionen geplant.

In Australien sind erstmals seit Beginn der Pandemie wieder Tausende junge Leute auf die Strassen gegangen. Die grössten Kundgebungen fanden in Grossstädten wie Sydney, Melbourne, Brisbane und Perth statt.

Die Schulstreiks waren vor allem eine Reaktion auf die kürzliche Ankündigung der Regierung von Premierminister Scott Morrison, die Gasindustrie weiter auszubauen und dafür 58 Millionen australische Dollar im Budget zu veranschlagen. Zudem sollen 600 Millionen australische Dollar an Steuergeldern in ein neues Gaskraftwerk an der Ostküste fliessen.