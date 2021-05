Mit Dutzenden von Aktionen und Veranstaltungen wird in der Schweiz der «Strike for Future» begangen.

Aktivistinnen und Aktivisten fordern unter anderem eine klimagerechte Gesellschaft. Für den Abend sind an verschiedenen Orten Kundgebungen geplant.

Klimastreikende, Gewerkschaften, feministische Kollektive, Nichtregierungsorganisationen, kirchlich und friedenspolitische Gruppen sowie Lokalgruppen machen auf diverse Aspekte der Klimakrise aufmerksam und fordern zusammen eine ökologische und soziale Gesellschaft.

Allein in der Schweiz sollen 75 Veranstaltungen stattfinden – die meisten in grösseren Städten. Angesichts der sich intensivierenden Klimakrise fordern die Klimastreikenden ein umgehendes, entschiedenes Handeln.

Vor zwölf läuteten Aktivisten vielerorts die «Alarm-Glocke» , Link öffnet in einem neuen Fenster

Die Veranstaltungen reichen von einer einfachen Standaktion bis hin zu Kundgebungen. Um 11.59 Uhr wurde an mehreren Orten in der Schweiz ein Klimaalarm ausgelöst – ein erster Höhepunkt, wie Klimastreik Schweiz mitteilte.

Trillerpfeifen und Pfannendeckel

Dabei ging es lautstark zu und her. Mit Trillerpfeifen, Hörnern und Pfannendeckeln schlugen rund 100 Personen beim St. Galler Waaghaus Alarm. Sie wollten so auf die Dringlichkeit des Klimaschutzes aufmerksam machen.

Ähnlich die Aktion in Luzern, wo rund 50 vorwiegend junge Menschen am Freitagmittag lauthals für eine resolute Politik gegen die Klimaerwärmung demonstrierten. Unter anderem mit Hilfe von Sirenen schlugen auch sie Klimaalarm und forderten in Sprechchören «Klimagerechtigkeit». Die Demonstrantinnen und Demonstranten legten sich danach im strömenden Regen rund fünf Minuten lang auf den Boden.

Bild 1 / 9 Legende: Aktivistinnen und Aktivisten posieren mit ein Banner und Plakaten auf einer Sportanlage in Bern – in Sichtweite des Bundeshauses. Keystone Bild 2 / 9 Legende: Aktivistinnen in Zürich: Höhepunkt und Abschluss des Aktionstags sollen im Kanton Zürich Kundgebungen in Zürich, Winterthur, Bülach und Wallisellen am späten Freitagnachmittag bilden. SRF Bild 3 / 9 Legende: Bis zu 300 Demonstrierende, gemäss Polizeiangaben, zogen durch die Innenstadt von Lausanne. Keystone Bild 4 / 9 Legende: In Lausanne trommeln die Aktivisten auch «kreativ» fürs Klima. Wie an vielen Orten pünktlich um 11.59 Uhr morgens. Keystone Bild 5 / 9 Legende: Rund 40 Jugendliche nahmen an einer Aktion in der Schaffhauser Altstadt teil. SRF Bild 6 / 9 Legende: Aktivistinnen und Aktivisten bereiten ein Transparent in Luzern vor. Keystone Bild 7 / 9 Legende: Auch in Bern trotzen die Aktivistinnen dem Regen. Auf dem Bahnhofplatz stellten sie einen Informationsstand auf. Im ganzen Kanton Bern waren rund 35 Aktionen geplant. Keystone Bild 8 / 9 Legende: Eine Standaktion in St. Gallen. Rund 100 Personen haben hier mit Trillerpfeifen, Hörnern und Pfannendeckeln um 11.59 Uhr den Klima-Alarm geschlagen. SRF Bild 9 / 9 Legende: Mit Ständen gegen die Klimakrise. Auch in Chur haben verschiedene Organisationen in einer gemeinsamen Aktion den Austausch mit der Bevölkerung gesucht. Am Abend soll ein Streik folgen. SRF

Auf dem Berner Bahnhofplatz stellten Aktivistinnen und Aktivisten am Freitagmorgen einen Informationsstand auf. In Zollikofen bei Bern trotzten rund 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer neuen lokalen Klimagruppe dem strömenden Regen und forderten einen besseren Klimaschutz.

Protest gegen Autobahnausbau

Auch die geplante Verbreiterung der Autobahn A1 bei Grauholz löste eine Protestaktion vor Ort aus. Der Ausbau sei gegen jede Klimavernunft und mache das Autofahren nur noch attraktiver, hiess es.

In Chur suchten am Freitag verschiedene Organisationen in einer gemeinsamen Aktion den Austausch mit der Bevölkerung über die Klimakrise. Bis am Mittag versammelten sich rund 150 Personen auf dem Alexanderplatz. Am Abend soll ein Streik folgen.

Legende: Aktivisten und Aktivistinnen demonstrieren am Freitag in Zürich vor dem Bezirksgericht. Keystone

Im Kanton Zürich machten sich die Klimastreikenden am frühen Morgen vor dem Zürcher Bezirksgericht bemerkbar. Dort hatten etwas mehr als 20 Personen ihre Solidarität mit einer angeklagten Klimaschützerin kundgetan. Sie steht vor Gericht, weil sie bei einer früheren Protestaktion versucht haben soll, einen Polizisten zu beissen.

In der Westschweiz gab es ebenfalls grössere Kundgebungen, etwa in Lausanne, Genf und Neuenburg. Der Klimastreik Tessin berichtete den ganzen Tag live auf TeleFuturo, einem eigens für diesen «Strike for Future» eingerichteten Fernsehsender.

Weltweite Proteste

Auch weltweit sind Aktionen und Proteste geplant. In Australien sind erstmals seit Beginn der Pandemie wieder Tausende junge Leute auf die Strassen gegangen.

Die Schulstreiks waren vor allem eine Reaktion auf die kürzliche Ankündigung der Regierung von Premierminister Scott Morrison, die Gasindustrie weiter auszubauen und dafür 58 Millionen australische Dollar im Budget zu veranschlagen.