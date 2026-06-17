Wer sorgt für die Sicherheit rund um das Bürgenstock-Treffen? Neben der Kantonspolizei Nidwalden sind zusätzliche Polizeikorps, die Armee und weitere Partner im Einsatz. Das Zentralschweizer Polizeikonkordat teilt mit, dass die Einsatzkräfte der verschiedenen Korps aufgrund des Treffens stark gefordert sein werden. Dies führe dazu, dass in den nächsten Tagen vereinzelte Polizeiposten vorübergehend geschlossen würden.

Kann Nidwalden von den Erfahrungen der Ukraine-Konferenz 2024 profitieren? Der Bürgenstock stand bereits im Juni 2024 im Fokus. Damals fand die zweitägige Ukraine-Konferenz statt. Vertreterinnen und Vertreter aus rund hundert Ländern und Organisationen reisten in die Zentralschweiz. Diese Erfahrung helfe, sagt die Nidwaldner Sicherheitsdirektorin Karin Kayser. «Allerdings ist das aktuelle Treffen viel kleiner und nicht vergleichbar.» Trotzdem werde es Auswirkungen auf die Region geben.

Legende: Die Nidwaldner Sicherheitsdirektorin Karin Kayser sagt, das Treffen auf dem Bürgenstock werde Auswirkungen auf die Region haben, allerdings weniger als die Ukraine-Konferenz 2024. SRF

Welche Verkehrseinschränkungen gibt es für die Bevölkerung? Laut Behörden ist bis am Samstag mit Behinderungen und kurzfristigen Strassensperrungen zu rechnen – auf dem lokalen Strassennetz, aber auch auf der Autobahn. Am Freitag solle das Gebiet grossräumig umfahren werden, beispielsweise über die Axenstrasse. Auch im öffentlichen Verkehr kommt es zu Einschränkungen: Ab Mittwochabend bis Samstagabend verkehrt der Postautokurs auf den Bürgenstock nur noch bis Obbürgen. Auch die Standseilbahn von Kehrsiten auf den Bürgenstock und der Hammetschwand-Lift werden für diesen Zeitraum gesperrt. Die Schiffe der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee hingegen verkehren normal.

Legende: Die Standseilbahn auf den Bürgenstock sowie mehrere Wander- und Bikewege im Gebiet werden mehrere Tage geschlossen. SRF

Womit muss die Bevölkerung der Standortgemeinde Stansstad rechnen? «Die Auswirkungen werden viel weniger gross sein als 2024», sagt Gemeindepräsident Beat Plüss auf Anfrage von SRF. Es werde zwar vereinzelt Sperrungen oder Kontrollen geben, allerdings nur kurzzeitig. Konkrete Auswirkungen habe das Treffen jedoch für die Gäste des Bürgenstock-Resorts. Die anwesenden Gäste seien persönlich kontaktiert und darauf hingewiesen worden, dass sie das Resort bis Mittwochmittag verlassen müssen, schreibt das Bürgenstock Resort Lake Lucerne auf Anfrage. Die Hotelanlage sei ab Mittwoch nicht mehr öffentlich zugänglich.

Legende: An der Ukraine-Konferenz 2024 gelangte die Bevölkerung nur per Badge zu ihren Liegenschaften. In Obbürgen wurde für die Konferenz eigens ein Helikopterlandeplatz erstellt. Keystone/Urs Flüeler

Welche Einschränkungen gibt es für Touristinnen und Wanderer? Sie müssen umdisponieren. Verschiedene Wander- und Bikerouten werden nämlich gesperrt, ebenso der Felsenweg zum Hammetschwand-Lift. Das bedeutet auch, dass vermutlich zahlreiche Lehrpersonen einen Plan B zücken müssen. Der Bürgenstock und die Umgebung sind nämlich beliebte Ziele für Schulreisen, die derzeit Hochsaison haben.