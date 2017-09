Das FDP-Bundesratskandidaten-Trio muss am Nachmittag vor den ersten drei Bundeshausfraktionen Rede und Antwort stehen.

Es gilt ernst für Isabelle Moret, Ignazio Cassis und Pierre Maudet: Die erste Tranche der Fraktions-Hearings steht an. Am Nachmittag treten die drei FDP-Bundesratskandidaten vor die Vertreter der SVP, der CVP und der Grünen.

Dabei werden sie versuchen, bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern der anderen Parteien zu punkten. Die Positionen der Waadtländerin, des Tessiners und des Genfers unterscheiden sich inhaltlich nur in Nuancen. Umso wichtiger sind unter diesen Umständen die heutigen Hearings – und umso hartnäckiger werden die Fraktionsmitglieder ihnen wohl auf den Zahn fühlen.

Wobei zwei der drei Kandidaten – Cassis und Moret – dem Parlament bereits bestens bekannt sind. Sie sitzen seit über zehn Jahren im Nationalrat.

Letzte Chance, sich vorzustellen

«Bei diesen beiden sind die Meinungen schon gemacht», davon geht SRF-Bundeshauskorrespondent Philipp Burkhardt aus. Daher seien die halbstündigen Auftritte vor den Fraktionen für Maudet am wichtigsten. Ihn kenne man noch nicht aus der Vereinigten Bundesversammlung. «Es ist seine letzte Chance, sich bekannt zu machen und noch Stimmen zu ergattern.»

Die Chancen, den Ausgang der Wahl damit tatsächlich noch zu beeinflussen, sind laut Einschätzung Burkhardts allerdings sehr begrenzt. Denn die drei Kandidaten haben in den letzten Wochen unzählige Interviews gegeben, sind von den Medien schon zu den wichtigsten Themen befragt worden. «Inhaltlich sind in den Hearings kaum mehr Überraschungen möglich. Man wird deshalb vor allem darauf achten, wie sich die drei Bundesratskandidaten verhalten, wie sie unter Stress agieren, wie magistral sie auftreten und ob sie sich selber bleiben.»

Windfahnen sind unerwünscht

Gerade Letzteres sei sehr wichtig, so der Bundeshausredaktor weiter: «Was gar nicht gut ankommt, ist, wenn sich ein Kandidat bei einer Fraktion anbiedern will.»

Die zweite Tranche der Fraktions-Hearings – vor SP, BDP und GLP – steht in einer Woche auf dem Programm. In den kommenden Tagen sind zudem mehrere Hearings mit Verbänden geplant. Die Bundesratswahl für den zurücktretenden Didier Burkhalter findet am 20. September statt.