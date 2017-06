Didier Burkhalter verlässt den Bundesrat: Nun äussert sich die Parteispitze der FDP, wie die Nachfolge geregelt werden soll.

Gestern erschütterte die Rücktrittsankündigung von Aussenminister Didier Burkhalter das Ratsgebälk. Die laufende Sommersession wurde zur Nebensache.

Heute nun tritt die Parteispitze von Burkhalters FDP vor die Medien in Bern. Sie will über den Prozess der Nachfolgeregelung informieren. An der Medienkonferenz nehmen Parteipräsidentin Petra Gössi und Vizepräsident Christian Lüscher teil.