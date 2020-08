Erster Todesfall in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen: Ein junger Erwachsener ist im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Vergangene Woche ist im Kanton Bern ein junger Mann in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Es ist der erste Todesfall in der Alterskategorie der 20- bis 29-Jährigen. Laut Stefan Kuster, Leiter Übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit (BAG), gehörte er nicht zur Risikogruppe, wie er vor den Medien sagte.

Nicht überraschend

Der Tod des jungen Mannes sei tragisch, er überrasche aber nicht, so Kuster. «Das Virus macht nicht Halt vor jungen Personen.» Allerdings sei es auch bei der Grippe, die wesentlich weniger bedrohlich sei als Covid-19, eine Normalität, dass man gesunde, junge Personen auf den Intensivstationen habe – und solche auch sterben würden. Bisher sind in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 1716 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

In den vergangenen Wochen hat die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus kontinuierlich zugenommen. Am stärksten stiegen die Neuansteckungen in den Kantonen Genf (277), Waadt (232) und Zürich (279). Unter den Neuinfizierten seien viele Reiserückkehrende.

Die deutliche Mehrheit der Fälle ist nicht aus dem Ausland importiert.

Die meisten Ansteckungen passierten jedoch nach wie vor in der Schweiz, so Kuster. «Sie wissen auch, diese Daten sind nicht perfekt und nicht vollständig. Aber die deutliche Mehrheit ist nicht aus dem Ausland importiert.» Zu vielen Ansteckungen komme es im familiären Umfeld und am Arbeitsplatz.

Keine rote Liste für Kantone

Die steigenden Fallzahlen seien ein Grund zur Besorgnis, sagte Kuster. Innerhalb der Schweiz gebe es aber keine Grenzen. So gibt es keine roten Listen für Regionen, in denen die Ansteckungen zunehmen. Wichtig sei, dass die Kantone Ansteckungsherde im Griff hätten. So habe der Kanton Genf etwa Nachtlokale geschlossen und «es zeigt sich eine Stabilisierung. Das ist ein guter Trend.» Inzwischen habe sich die Zahl der Neuansteckungen dort stabilisiert.

900 Einsprachen gegen Kurzarbeit-Bewilligungen Textbox aufklappen Textbox zuklappen Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), informierte über den Stand bei den Einsprachen des Bundes gegen Bewilligungen von Kurzarbeit. Insgesamt habe es fast 900 solcher Einsprachen gegeben, sagte Zürcher. Knapp die Hälfte davon wurden bisher behandelt. Dabei wurden 201 Einsprachen durch die Kantone gutgeheissen, und die Bewilligungen wurden abgelehnt. In 43 Fällen zogen die Gesuchsteller die Anträge zurück, weil sie zur Einsicht gelangten, das Anrecht auf Kurzarbeit sei nicht gerechtfertigt. In zwölf Fällen lehnten die kantonalen Behörden die Gesuche ab. In vielen Fällen sei also der Anspruch auf Kurzarbeit nicht gegeben gewesen, betonte Zürcher. Die Aufsicht nehme die Aufgabe wahr, und die Wirksamkeit sei vorhanden.

Trotz der steigenden Fallzahlen sind ab Oktober Grossanlässe mit mehr als tausend Menschen wieder erlaubt. Aber auch dann werde es Anlässe geben, die nur schwer durchführbar seien, sagte Kuster. Er erwähnte etwa «Volksfeste, an denen viel gegessen und getrunken wird».

Anders sei es beispielsweise bei einem Orientierungslauf im Wald mit 1200 Teilnehmenden. Solche gestaffelte Open-Air-Anlässe dürften laut Kuster keine Probleme haben, griffige Schutzkonzepte zu erarbeiten.