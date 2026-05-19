Das Einkaufszentrum Coop City St. Annahof in der Bahnhofstrasse in Zürich ist am Nachmittag evakuiert worden.

Die Berufsfeuerwehr und Schutz und Rettung Zürich steht im Einsatz, weil in einem geschlossenen Technikraum ein Kältemittel ausgelaufen sei.

Mehrere Tramlinien mussten umgeleitet werden und die Bahnhofstrasse ist gesperrt.

Vier Personen wurden verletzt und ins Spital gebracht.

Kurz nach 15:15 Uhr hat eine Gefahrenmeldeanlage im Gebäude St. Annahof in der Bahnhofstrasse in der Zürcher Innenstadt einen Alarm ausgelöst. Die Berufsfeuerwehr Zürich rückte daraufhin mit einem Grossaufgebot aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass Kältemittel ausgetreten war.

Die Feuerwehr hat vor Ort sofort mit der Evakuierung des Gebäudes begonnen. Anschliessend wurden Messungen vorgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass in einem geschlossenen Technikraum eine Kälteanlage Leck geschlagen hat und dabei eine grössere Menge an Kältemittel ausgetreten ist, sagte eine Sprecherin von Schutz und Rettung.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Das Gebäude mit dem Einkaufszentrum Coop City St. Annahof musste evakuiert werden. Bildquelle: srf. 1 / 6 Legende: Das Gebäude mit dem Einkaufszentrum Coop City St. Annahof musste evakuiert werden. srf

Bild 2 von 6. Im Einsatz stehen auch Messwagen und Rettungsfahrzeuge nach dem Kältemittelaustritt in der Bahnhofstrasse. Bildquelle: srf/brk. 2 / 6 Legende: Im Einsatz stehen auch Messwagen und Rettungsfahrzeuge nach dem Kältemittelaustritt in der Bahnhofstrasse. srf/brk

Bild 3 von 6. Die Berufsfeuerwehr Zürich stehe mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Bildquelle: srf/brk. 3 / 6 Legende: Die Berufsfeuerwehr Zürich stehe mit einem Grossaufgebot im Einsatz. srf/brk

Bild 4 von 6. Lagebesprechung der Rettungskräfte vor dem evakuierten Gebäude. Bildquelle: srf/brk. 4 / 6 Legende: Lagebesprechung der Rettungskräfte vor dem evakuierten Gebäude. srf/brk

Bild 5 von 6. Ambulanzfahrzeuge stehen bereit. Bildquelle: srf/brk. 5 / 6 Legende: Ambulanzfahrzeuge stehen bereit. srf/brk

Bild 6 von 6. Die Bahnhofstrasse in Zürich wurde gesperrt, mehrere Tramlinien werden umgeleitet. Bildquelle: srf / claudia blangetti . 6 / 6 Legende: Die Bahnhofstrasse in Zürich wurde gesperrt, mehrere Tramlinien werden umgeleitet. srf / claudia blangetti Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mehrere evakuierte Personen klagten über Unwohlsein und Schwindel. Insgesamt wurden zwölf Personen durch medizinisches Fachpersonal von Schutz und Rettung untersucht. Vier Personen mussten zur weiteren Kontrolle in Spitäler gebracht werden.

Das Gebäude soll nach Abschluss der Arbeiten und Kontrollen wieder freigegeben werden. Die genaue Ursache des Kältemittelaustritts wird nun abgeklärt.