Anne Lévy, Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und Bundesrat Alain Berset beurteilen Selbsttests unterschiedlich.

Unter den Leserinnen und Lesern von SRF News herrscht demgegenüber schon fast so etwas wie Einigkeit.

Für gewöhnlich ist das Thema der Corona-Pandemie ein Schlachtfeld divergierender Meinungen. Nicht verwunderlich angesichts der Tatsache, dass sich viele Fakten erst mit zunehmender Erfahrung als solche herausschälen.

Das vorläufige Ergebnis unserer nicht repräsentativen Umfrage deutet für einmal in eine andere Richtung.

Würden Sie einen Selbsttest anwenden?

80 Prozent der Teilnehmenden geben an, sie würden einen Corona-Selbsttest durchführen. Dieses Ergebnis widerspiegelt sich auch in den Kommentaren. Viele folgen Bersets Argument: Um einen Weg aus der Pandemie zu finden, sei es an der Zeit, noch mehr zu testen.

Was vielen sauer aufstösst, ist das mangelnde Vertrauen der BAG-Chefin in die Eigenverantwortung der Bevölkerung.

Die Bevölkerung als Feind, dem man grundsätzlich misstrauen muss?

So fragt die SRF Userin Astrid Meier, ob es denn besser sei, wenn sich die Leute gar nicht testen. Meier steht nicht alleine da. Lévys Argument, wonach das BAG den Überblick über positiv Getestete verlöre, lassen die meisten Kommentierenden nicht gelten. «Und wenn sich die Leute nicht testen, weiss man dann wer positiv ist?», fragt Leser Konrad Pfister.

Noch weiter in seiner Ablehnung des Überblick-Arguments gehen User wie Pascale Planta. Er stellt in seinem Kommentar in Zweifel, dass das BAG mit Massentests überhaupt je einen Überblick über die Pandemie erhielt, da die Zahlen der negativ getesteten Personen nicht inkludiert würden.

Wer einen Selbsttest kaufen möchte, muss sich identifizieren.

Die Leserin Patricia Mutaleno präsentiert überdies eine Lösung für die Bedenken der BAG-Chefin Lévy: Käufer von Selbsttests seien zu registrieren, also Selbsttests nicht beim Discounter, sondern in der Apotheke verkaufen.

Und schliesslich verfängt bei vielen Usern das Argument der totalen Zahlen. So schreibt Daniel Bucher: «Jede infizierte Person, die so entdeckt werden kann, ist ein Erfolg im Kampf gegen die Pandemie.»

Wer geht freiwillig in die Quarantäne?

Ganz alleine auf weiter Flur ist die BAG-Chefin mit ihrem Zweifel aber nicht. So findet SRF-Leser Georg Fischer Selbsttests in Betrieben und Heimen zustimmungswürdig. Privat zuhause hält er sie aber für problematisch.

Ich will nur Selbsttests, die seriös zugelassen sind.

Das unterschreibt auch SRF-Leserin Verena Schär. «Ich will nur Selbsttests, die seriös zugelassen sind.» In einem weiteren Kommentar gibt sie ihrer Befürchtung Ausdruck, wonach gewiefte Geschäftemacher, wie damals bei den Masken, schon in den Startlöchern stünden.

Nicht zuletzt gibt es auch einige Leserinnen und Leser, die Lévys Befürchtungen teilen. So schreibt zum Beispiel Peter Meier: «Glaubt hier wirklich jemand, dass nur irgendeiner, der beim Selbsttest positiv ist, aber keine Symptome hat, wirklich in Quarantäne oder zum Arzt geht?»

Und auch die solche Selbsttests ablehnende Fraktion hat bisweilen unkonventionelle Vorschläge in den Kommentaren hinterlassen. So schreibt Leser Peter König: «Nicht testen, sondern impfen, impfen, impfen. Und endlich den praxiserprobten Sputnik V Impfstoff zulassen.»