Durch Klicken auf das Kantonskürzel gelangen sie direkt auf die Corona-Webseiten der Kantone.

AG, Link öffnet in einem neuen Fenster: Bars und Clubs dürfen im Kanton Aargau maximal 100 Personen gleichzeitig einlassen und müssen die Kontaktdaten der Gäste registrieren und überprüfen.

BE, Link öffnet in einem neuen Fenster: Im Kanton Bern gilt ab 12. Oktober eine umfassende Maskenpflicht in Läden, Museen, Kirchen, Bahnhöfen und ähnlichem. Auch in Restaurants, Bars und Clubs muss eine Maske getragen werden, wenn man nicht sitz. In Restaurants und Bars herrscht Sitzpflicht. Die Gastrobetriebe müssen die Kontaktdaten erheben und kontrollieren.

BL, Link öffnet in einem neuen Fenster: Bars und Clubs dürfen maximal 100 Personen gleichzeitig einlassen und müssen die Kontaktdaten der Gäste registrieren und überprüfen.

BS, Link öffnet in einem neuen Fenster: In Basel-Stadt gilt in Verkaufslokalen und Einkaufszentren eine Maskentragpflicht. Öffentliche und private Veranstaltungen und mit mehr als 100 Personen müssen in Sektoren mit maximal 100 Personen unterteilt werden (gilt auch für Bar und Clubs). Die Gästedaten müssen erfasst werden.

Legende: Keystone

FR, Link öffnet in einem neuen Fenster: In Läden und Geschäften müssen alle eine Maske tragen. Das gilt einerseits für Kundinnen und Kunden, andererseits auch für das Verkaufspersonal, sofern es nicht durch eine Scheibe oder ähnliche Vorrichtung geschützt ist. In Gastrobetrieben herrscht Maskenpflicht für das Servicepersonal.

GE, Link öffnet in einem neuen Fenster: Es gilt eine Maskenpflicht in allen Geschäften des Kantons. Zudem müssen sich Kunden vor dem Betreten eines Geschäfts die Hände desinfizieren. Auch in Gastrobetrieben muss man eine Maske tragen, ausser wenn man an seinem Platz sitzt. Es ist obligatorisch, seine Kontaktdaten anzugeben. Wer keinen Sitzplatz hat, darf nicht bedient werden. Für private Anlässe mit mehr als 100 Personen gelten Spezialregelungen. Kann etwa der Mindestabstand nicht eingehalten werden, müssen Masken getragen werden.

JU, Link öffnet in einem neuen Fenster: Im Kanton Jura muss beim Einkaufen eine Schutzmaske getragen werden. Die Pflicht gilt ab einem Alter von 12 Jahren. Gastrobetriebe müssen die Kontaktdaten ihrer Gäste registrieren. Anlässe mit mehr als 30 Personen – auch private –müssen angemeldet werden.

LU, Link öffnet in einem neuen Fenster: In Gastrobetrieben dürfen sich maximal 100 Personen gleichzeitig aufhalten. Die Kontaktdaten müssen erhoben werden.

NE, Link öffnet in einem neuen Fenster: In Neuenburg ist eine Maske Pflicht in Läden. Kleine Läden, in welchen sich nicht mehr als zehn Personen aufhalten können, sind ausgenommen. Anlässe mit mehr als 30 Personen – auch private –müssen angemeldet werden. In Gastrobetrieben dürfen maximal 100 Personen anwesend sein.

Legende: SRF

SH: Auch in Schaffhauser Bars und Clubs gilt seit dem 10. Juli eine Ausweiskontrolle. Die Betreiber sind für die korrekte Angabe der Kontaktdaten verantwortlich.

SO, Link öffnet in einem neuen Fenster: Ebenso im Kanton Solothurn gilt Maskenpflicht in Einkaufsläden. Ausnahmen gelten für Wochenmärkte und ähnliches, weil sich die Kundschaft hier im Freien aufhält. Kinder müssen erst nach ihrem 12. Geburtstag eine Maske tragen. Verkaufspersonal darf dann ohne Maske die Kundschaft bedienen, wenn es eine Plexiglasscheibe hat. Gastrobetriebe müssen die Kontaktdaten der Gäste aufnehmen und kontrollieren.

TG, Link öffnet in einem neuen Fenster: Der Kanton Thurgau führte eine Ausweispflicht in Bars und Clubs ein. Betreiber müssen die Kontaktdaten ihrer Gäste erfassen und kontrollieren.

TI, Link öffnet in einem neuen Fenster: Im Tessin dürfen sich maximal 30 Personen treffen. Maskenpflicht gilt für das Servicepersonal in Gaststätten. Lokale, in denen vor allem im Stehen konsumiert wird (Clubs, Diskotheken und Tanzlokale), dürfen maximal 100 Gäste während eines Abends ab 18 Uhr einlassen. Die persönlichen Daten der Gäste müssen erfasst und kontrolliert werden.

VD, Link öffnet in einem neuen Fenster: Im Kanton Waadt gilt eine Maskentragpflicht in Geschäften. Allerdings nur dort, wo sich mehr als zehn Personen gleichzeitig aufhalten. Auch in Gastrobetrieben müssen Masken getragen werden, ausser man sitzt an seinem Platz. Ohne Sitzplatz darf nichts konsumiert werden

VS, Link öffnet in einem neuen Fenster: Im Wallis müssen in allen Geschäften Masken getragen werden. In Bars und Diskotheken dürfen nach 20 Uhr nicht mehr als 100 Personen gleichzeitig anwesend sein. Die Betreiber müssen die Kontaktdaten der Besucher registrieren und überprüfen.

ZH, Link öffnet in einem neuen Fenster: In allen Innenräumen von Einkaufsläden, Einkaufszentren und Märkten gibt es eine Maskenpflicht. Veranstaltungen im Innenbereich mit mehr als 100 Personen können nur stattfinden, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann oder Masken getragen werden. In Gastrobetrieben (Bars, Clubs) dürfen bis zu 300 Personen anwesend sein, wenn sie Masken tragen. Die Kontaktdaten müssen von den Betrieben erhoben werden.