Neben dem Kanton Bern kennen weitere Kantone eine verschärfte Maskenpflicht an Schulen. Ein grafischer Überblick.

Maskenpflicht an Schulen: Diese Kantone gehen weiter als der Bund

Der Kanton Bern hat am Mittwoch beschlossen, die Maskenpflicht an Schulen auf die fünften und sechsten Primarklassen auszuweiten. Diese Regelung soll ab dem 10. Februar gelten. Damit geht Bern weiter als der Bund, denn schweizweit gilt eine Maskenpflicht an Schulen erst ab der Sekundarstufe 2.

Mit seinen verschärften Massnahmen ist der Kanton jedoch nicht allein. Auch in drei anderen Kantonen – nämlich in Zürich, Solothurn und Basel-Land – gilt eine Maskenpflicht bereits ab der vierten oder fünften Klasse der Primarschule.

Generell setzen nur sechs Kantone auf die Mindestanforderung des Bundes, dass Schüler und Schülerinnen ab der Sekundarstufe 2 eine Maske tragen müssen. Die meisten Kantone machen dies bereits in der Sekundarstufe 1 bzw. ab der Orientierungsstufe, im Tessin ab dem Alter von zwölf Jahren, obligatorisch.

Schutz vor ansteckenderen Mutationen

Zur Begründung der verschärften Massnahme verweist die Berner Kantonsregierung auf die ansteckenderen Coronavirus-Varianten, welche auch im Kanton Bern nachgewiesen worden seien.

Schulschliessungen stehen derweil laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) nicht zur Debatte. Sie seien eines der letzten Werkzeuge, welche die Behörden im Kampf gegen das Coronavirus zücken könnten, sollten die Zahlen nicht mehr sinken, sagte Patrick Mathys vom BAG am Dienstag. Das BAG stehe mit den Kantonen im Dialog.