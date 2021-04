Die Funktion «Zustimmen und Ablehnen» in den Kommentarspalten von SRF war vorübergehend deaktiviert. Grund dafür war, dass die gleichen Personen Kommentare mehrfach abgelehnt oder diesen zugestimmt haben, was das Resultat verfälscht hat. Wir danken an dieser Stelle herzlich für die Geduld und die zahlreichen Rückmeldungen.

Nun ist die Funktion wieder verfügbar, allerdings ohne den «Ablehnen»-Button. Wir wollen unserer Community die Möglichkeit geben, ihre Zustimmung auszudrücken und auch zu sehen, wie die anderen Kommentierenden auf ihre Äusserungen reagieren. Ein «Daumen runter» heizte die Diskussion oftmals unnötig an. Ebenfalls können Sie nun wieder auf einen Klick die beliebtesten Kommentare finden. Sie müssen natürlich nichts «liken» und haben die Möglichkeit, in den Kommentaren weiterhin zum Ausdruck zu bringen, wenn Sie Inhalte anstössig oder falsch finden. Wir freuen uns auf weiterhin interessante Diskussionen in unsere Kommentarspalten. Mehr Informationen