In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte in Tobel TG einen Bankomaten im Eingangsbereich einer Filiale gesprengt.

Die Täter flüchteten ohne Beute, es entstand Sachschaden.

Es ist bereits die dritte Bankomaten-Sprengung innerhalb einer Woche in der Ostschweiz.

In Tobel im Kanton Thurgau kam es in der Nacht auf Freitag zu einer Bankomaten-Sprengung. Das teilte die Thurgauer Kantonspolizei mit. Geld sei keines erbeutet worden. Mit Unterstützung der St. Galler Kantonspolizei ist umgehend eine Fahndung eingeleitet worden – bislang ergebnislos. Die Polizei sucht Zeugen.

«Wir wissen bislang nur, dass eine unbekannte Täterschaft den Bankomaten gesprengt hat», sagt Sprecherin Roxane Gräflein. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere hunderttausend Franken.

Legende: Bei einer Bank in Tobel TG wurde im Vorraum ein Bankomat gesprengt. Geld wurde keines entwendet. SRF/BRKNews

In dieser Woche wurden bereits Bankomaten in Tübach SG und Wilen bei Wil SG gesprengt. Ob ein Zusammenhang bestehe, könne die Polizei noch nicht sagen. «Das wird jetzt abgeklärt. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau und das Forensische Institut Zürich haben Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden», sagt Roxane Gräflein.

In Tübach wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Drive-Through-Bankomat gesprengt. Die Täter kamen aber auch da nicht an Geld heran und flüchteten ohne Beute. In Wilen bei Wil brannte ein Bankomat in der Nacht auf Montag. Die Polizei geht nicht von einem technischen Defekt, sondern einer vorsätzlichen Tat aus. Auch hier gab es für die Täter keine Beute.