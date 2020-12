Wallis und Bern lassen ihre Skigebiete über die Festtage geöffnet. Im Wallis bleiben sogar die Restaurants auf der Piste in Betrieb.

Schwyz, Zug und Luzern hingegen stellen den Liftbetrieb ein.

Weitere Kantone, wie etwa Graubünden und St. Gallen, wollen sich noch beraten.

Legende: Die bisherigen Entscheide der Kantone auf einen Blick. SRF

Das Wallis lässt selbst die Restaurants geöffnet: Crans-Montana, Aletsch-Arena, Verbier: Die Walliser Skigebiete bleiben offen, das heisst es bei der Walliser Kantonsregierung auf Anfrage vom SRF Regionaljournal. Und auch die Restaurants werden nicht geschlossen. Das Wallis will dafür von der Ausnahmeregelung Gebrauch machen. Kantone, bei denen es die Fallzahlen zulassen, dürfen solche Lockerungen vornehmen. Dafür muss zum Beispiel der R-Wert, also die effektive Reproduktionszahl, unter 1 liegen. Im Kanton Wallis liegt er momentan bei 0.97.

Bern lässt offen, mahnt aber zur Vorsicht: Die Berner Skigebiete, etwa Adelboden und Grindelwald, bleiben offen. «Fahren Sie vorsichtig und tragen Sie einen Helm», sagte der Gesundheitsminister Pierre Alain Schnegg vor den Medien. Die Spitäler Frutigen, Meiringen und Interlaken befürchten wegen der Skiunfälle eine Überlastung. Der Berner Regierungsrat hat die Flugrettungsdienste nun angewiesen, verunfallte Skifahrerinnen und Skifahrer auf den ganzen Kanton verteilen und nicht in die überlasteten Spitäler zu fliegen.

Luzern schliesst seine Skigebiete bis am 29. Dezember: Die angespannte Lage in den Luzerner Spitälern erlaube es nicht, dass der Betrieb von Skigebieten wie etwa Sörenberg weitergeführt oder aufgenommen werde. Das teilt die Luzerner Regierung mit und stoppt die Lifte bis am 29. Dezember. Man wolle keine schweren Wintersportunfälle oder weitere Ansteckungsherde riskieren, es gebe dafür nicht genug Intensivpflegeplätze. Aktuell sei die epidemiologische Lage alarmierend. Jeden Tag würden sich in Luzern rund 300 Personen anstecken – Tendenz steigend.

Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf betont auf Anfrage von SRF News die prekäre Situation in den Spitälern. Das Ärzte- und Pflegepersonal sei schon jetzt am Anschlag und dürfe nicht noch weiter belastet werden. «Wir müssen zu den Spital-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern Sorge tragen. Sie sind müde und können nicht noch mehr leisten.» Die Spitäler, die Regierung und auch alle anderen seien daran interessiert, aus der aktuellen Situation rauszukommen.

Auch Nidwalden, Schwyz und Zug schliessen ihre Skigebiete: In Zug fahren keine Skilifte mehr. Nidwalden stoppt seine Lifte. Und auch in Hoch-Ybrig und Stoos müssen die Skilifte ihren Betrieb einstellen, denn der Kanton Schwyz erfülle die epidemiologischen Voraussetzungen zurzeit nicht, heisst es in einer Mitteilung des Schwyzer Regierungsrats. Der sogenannte R-Wert, der aussagt, wie viele Personen eine infizierte Person ansteckt, liegt aktuell bei 1.28. Zudem seien die Spitalkapazitäten im Kanton Schwyz praktisch ausgeschöpft. Der Verzicht auf das Skifahren, Snowboardfahren und Schlitteln soll vor allem dazu beitragen, die Zahl der Unfälle zu reduzieren. Die Schliessung betreffe alle Skilifte und Sessellifte, Skipisten und Schlittelwege. Die Bergbahnen dagegen dürften weiterhin betrieben werden. Wandern in den Bergen bleibt erlaubt.

Bei den Schwyzer Skigebieten zeigt man sich überrascht vom Entscheid der Kantonsregierung. «Für uns kommt das aus heiterem Himmel», sagt Urs Keller von den Sportbahnen Hoch Ybrig zum SRF Regionaljournal. Sie seien der Meinung gewesen, mit dem Kanton ein sehr gutes Schutzkonzept ausgearbeitet zu haben. «Das ist auch schon eine Woche in Betrieb und hat funktioniert», so Keller. Schlussendlich habe man aber ein gewisses Verständnis für den Entscheid des Kantons. «Die Gesundheit geht vor.»

Graubünden will am Montag entscheiden: Noch laufen die Lifte in Arosa, Lenzerheide, Laax und Klosters. Ob die Bünder Skigebiete auch über die Festtage offen sein werden, will die Bündner Regierung am Montag entscheiden. Dies sagte der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Peyer (SP) vor den Medien. Man werde die epidemiologische Lage genau so berücksichtigen, wie auch die Kapazitäten in den Spitälern.

In der Waadt bleiben Skigebiete sowie Restaurants offen: Die Waadtländer Regierung hat beschlossen, von der Ausnahmeregelung für Kantone mit einem R-Wert unter 1 Gebrauch zu machen. So dürfen Restaurants in der Waadt weiterhin bis um 23.00 Uhr offenbleiben. Ebenfalls dürfen Skigebiete wie Les Diablerets, Sporthallen, Museen und Bibliotheken ihren Betrieb vorerst bis zum 24. Dezember weiterführen. Am Montag wird die Regierung die Situation neu beurteilen.

Entscheid zu Skigebieten im Kanton Freiburg noch offen: Läden und Freizeiteinrichtungen im Kanton Freiburg bleiben weiterhin offen. Der Kanton macht von der Ausnahmeregelung für Kantone mit günstiger Entwicklung der Fallzahlen Gebrauch. Bei den Skigebieten im Kanton Freiburg, etwa Schwarzsee, ist noch nicht klar, ob sie längerfristig offenbleiben dürfen. Der Entscheid, ob die Skigebiete ab dem 22. Dezember eine Bewilligung erhalten, sei noch nicht gefällt, hiess es bei der Freiburger Regierung auf Anfrage vom SRF Regionaljournal.

Auch andere Kantone haben noch nicht definitiv entschieden: Der St. Galler Regierungsrat informiert am Samstag über die aktuelle Corona-Situation. Es wird erwartet, dass die Regierung dann auch mitteilt, ob die Skigebiete im Kanton, etwa Flumserberge, offen bleiben können oder nicht. Ebenfalls unklar ist, ob Obwalden seine Skigebiete wie Engelberg offen lassen will, der Entscheid soll am Samstag kommuniziert werden. Und Uri will am Sonntag informieren, was etwa in Andermatt geschieht.