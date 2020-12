Die Kantone Uri, Ob- und Nidwalden, Glarus und beide Appenzell erlauben den Skibetrieb wieder ab dem Mittwoch, 30. Dezember.

Im Kanton Schwyz sowie St. Gallen, Zürich und Solothurn bleibt der Betrieb eingestellt.

In Graubünden sind die Skigebiete offen: Arosa, Davos oder St. Moritz dürfen ihre Skilifte über die Feiertage laufen lassen, sofern sich die epidemiologische Lage und die Spitalkapazitäten nicht massgeblich ändern.

Regierungsrat Marco Caduff (CVP) sprach am Montag, 21.12. von einer «hochdynamischen Lage», die täglich neu beurteilt werden müsse. Ohne massgebliche Änderung der Situation wird die Regierung am 29. Dezember 2020 neu entscheiden.

Auch im Wallis sind die Skigebiete offen: Crans-Montana, Aletsch-Arena, Verbier – die Walliser Skigebiete sind offen. Die Restaurants neben der Piste beliben, wie alle anderen Gaststätten, seit dem 26. Dezember geschlossen.

Bern lässt offen: Die Berner Skigebiete, etwa Adelboden und Grindelwald, sind offen. Die Spitäler Frutigen, Meiringen und Interlaken befürchten wegen der Skiunfälle eine Überlastung. Der Berner Regierungsrat hat die Flugrettungsdienste angewiesen, verunfallte Skifahrerinnen und Skifahrer auf den ganzen Kanton zu verteilen und nicht in die überlasteten Spitäler zu fliegen.

Piste frei in der Waadt: Skigebiete wie Les Diablerets durften ihren Betrieb vorerst bis zum 24. Dezember weiterführen. Ein weiterer Entscheid der Regierung steht noch aus.

Freiburg lässt Lifte laufen: In zehn Gebieten, etwa Schwarzsee, Moléson oder Hapfere Plaffeien, dürfen die Skilifte weiter laufen. Die Restaurants in den Skigebieten bleiben jedoch, wie überall sonst im Kanton, geschlossen. Diese Massnahmen gelten voraussichtlich bis am 22. Januar.

Luzern schliesst seine Skigebiete bis zum 8. Januar: Die angespannte Lage in den Luzerner Spitälern erlaube es nicht, dass der Betrieb von Skigebieten wie etwa Sörenberg weitergeführt oder aufgenommen werde, ist die Meinung der Luzerner Regierung. Die Lifte sind bis am 8. Januar geschlossen. Man wolle keine schweren Wintersportunfälle oder weitere Ansteckungsherde riskieren, es gebe dafür nicht genug Intensivpflegeplätze.

Uri, Ob- und Nidwalden, Glarus, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden öffnen Bahnen ab 30. Dezember wieder: Die Skigebiete in den Kantonen Ob- und Nidwalden sowie Uri dürfen ihren Betrieb ab dem 30. Dezember hingegen wieder aufnehmen, wie die drei Kantone am Montag entschieden. Die Lage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie habe sich stabilisiert, heisst es. Bei den Spitalkapazitäten sei es zu einer Entschärfung der Lage gekommen, dies erlaube die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung. Der Skibetrieb sei an Auflagen gebunden und es bestünden Kapazitätsbegrenzungen. Die Zentralschweizer Kantone hatten wegen der Corona-Pandemie den Wintersportbetrieb am 22. Dezember einstellen lassen. Am Dienstag gaben weiter die Kantone Glarus, Appenzell Innerhoden und Appenzell Ausserrhoden bekannt, dass die Bahnen ab dem 30. Dezember wieder laufen werden.

Kein Betrieb in Schwyz und Zug: In Zug fahren keine Skilifte. Im Kanton Schwyz bleiben die Skigebiete weiterhin geschlossen. Der Regierungsrat stellt die nötige Betriebserlaubnis frühstens ab dem 8. Januar in Aussicht, wie er am Montag mitteilte. Die angespannte epidemiologische Lage und die anhaltend hohe Spitalauslastung verunmöglichten weiterhin die Ausstellung der Betriebsbewilligungen, teilte die Gesundheitsdirektion mit.

Zwar würden die Schutzkonzepte der Skigebiete den Betrieb zulassen, das Contact Tracing funktioniere und es bestünden auch genügend Testkapazitäten. In den vergangenen drei Tagen stieg die Zahl der Neuinfektionen im Kanton Schwyz um 122 an.

Bei den Schwyzer Skigebieten hatte man sich zuvor überrascht vom Entscheid der Kantonsregierung gezeigt. «Für uns kommt das aus heiterem Himmel», sagt Urs Keller von den Sportbahnen Hoch-Ybrig zum SRF Regionaljournal. Sie seien der Meinung gewesen, mit dem Kanton ein sehr gutes Schutzkonzept ausgearbeitet zu haben. «Das ist auch schon eine Woche in Betrieb und hat funktioniert», so Keller. Dennoch habe man aber ein gewisses Verständnis für den Entscheid des Kantons. «Die Gesundheit geht vor.»

Skigebiete im Kanton Zürich seit 22. Dezember geschlossen: Auch im Kanton Zürich erlaubt die epidemiologische Lage in der momentanen Situation keinen Skibetrieb. Der Betrieb von Wintersportanlagen muss deshalb ab dem 22. Dezember vorerst bis am 22. Januar 2021 eingestellt werden, wie die Kantonsregierung mitteilte.

Neun Betreiber von Wintersportanlagen im Kanton Zürich hatten ein Gesuch eingereicht, wie es in der Mitteilung des Regierungsrates heisst. Die für die Bewilligung von Wintersportanlagen zuständige Volkswirtschaftsdirektion habe basierend auf der epidemiologischen Einschätzung der Gesundheitsdirektion nun entschieden, dass die Voraussetzungen gemäss der Covid-19-Verordnung besondere Lage nicht erfüllt seien.

St. Gallen schliesst seine Skigebiete: Die Skigebiete in Wildhaus, Pizol und Flumserberg sind geschlossen. Die St. Galler Regierung hatte beschlossen, den Skigebieten per 22. Dezember keine Bewilligung mehr zu erteilen. Die Skiliftbetriebe dürfen seither keine Gäste mehr transportieren; das betrifft auch Tourenfahrer, Winterwanderer und Schlittler.

Und auch in Solothurn stehen die Skilifte still: Die Skigebiete wie Balmberg, Grenchenberg oder Hohe Winde erhalten zurzeit keine Bewilligung. Zudem möchte der Kanton, dass so viele Unternehmen wie möglich Homeoffice verordnen.