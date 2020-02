Wasser aus Zahnarztstühlen teils massiv verunreinigt. Labordaten, die «Kassensturz» zugespielt wurden, zeigen: Von über 260 Wasserproben aus 21 Zahnarztpraxen in der Deutschschweiz waren 57 Prozent verunreinigt. Die Firma von Hans-Peter Roost beratet Zahnärzte in Sachen Hygiene. Roost fordert, dass Zahnärzte das Thema ernster nehmen.

SRF «Kassensturz»: Was haben Sie herausgefunden?

Dr. Hans-Peter Roost: Wenn wir unsere Daten der mikrobiologischen Untersuchungen vom Spülwasser der letzten zehn Jahren anschauen, dann haben wir ähnlich beunruhigende Daten wie der «Kassensturz». Wir sprechen hier von etwa 800 Stühlen in der ganzen Schweiz.

Warum gibt es die Bakterien in den Dentaleinheiten überhaupt? Es handelt sich ja um Frischwasser.

Es hat viele kleine Schläuche in den Behandlungsstühlen und die Temperatur ist relativ hoch. In dieser Umgebung können sich Bakterien wunderbar vermehren, es ist wie ein Brutkasten. Das ist bekannt. Dadurch bildet sich ein Biofilm, eine schleimige Schicht. In dieser Schicht können sich Bakterien sehr gut einnisten. Und von dort bringt man sie sehr schwer wieder heraus.

Als Patient geht man ja nicht zum Zahnarzt, um das Wasser zu trinken. Wie schlimm ist es also wirklich?

Es ist sehr bedenklich. Jeder zweite Zahnarztstuhl, der untersucht wurde, hat im Kühlwasser eine hohe Keimzahl gehabt. Beim Mundspülwasser ist es jede fünfte Probe. Daten aus der Schweiz zeigen, dass jeder fünfte Zahnarztstuhl auch mit Legionellen verseucht ist. Ich finde das relativ dramatisch! Man muss aber hinzufügen: Es ist leider so, dass dies wissenschaftlich nicht so gut abgeklärt ist.

Es ist auch schon ein Zahnarzt gestorben. Er infizierte sich am eigenen Stuhl über sogenannte Aerosole. Dieser Wassernebel entsteht zum Beispiel beim Bohren und geht beim Atmen in die Lungen. Auch eine Patientin ist daran gestorben – es gibt also solche Fälle. Und man darf nicht vergessen: Es gibt auch Leute, die in die Praxis kommen, die gesundheitlich angeschlagen sind oder ein schlechtes Immunsystem haben. Für diese Leute kann es sehr gefährlich sein. Man sollte das Problem ernsthaft anschauen.

Manchmal hat man auch kleine Verletzungen im Mund. Was bedeutet das im Hinblick auf diese Keime?

Es gibt Keime, die über solche Verletzungen eindringen. Das sind oft resistente Keime. Dann kann es auch von der Behandlung her grosse Probleme geben.

Was wären Ihre Erwartungen an die Zahnärzte? Es gibt ja auch solche, die das Problem nicht haben.

Man soll sicher die hygienischen Vorgaben der Zahnarztstühle einhalten. In Deutschland zum Beispiel muss das Wasser halbjährlich mikrobiologisch untersucht werden. Dann bekommen die Zahnärzte ein Feedback zur Kontamination. Das ist auch ein wichtiger Punkt.

Manche Zahnärzte arbeiten mit sterilem Wasser. Ist das grundsätzlich ein guter Plan?

Das ist eine Option. Aber auch mit sterilem Wasser muss der Stuhl desinfiziert werden. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Filtersysteme.

Jeden Morgen soll man denn Stuhl, respektive die Dentaleinheit laut SSO-Empfehlung drei Minuten spülen. Reicht das?

Das ist eine Minimallösung. Es gibt Studien, die zeigen, dass es nicht reicht und dass es mehr Zeit braucht. In Anbetracht dieser doch alarmierenden Daten müsste man solche Empfehlungen nochmals überprüfen.

Was wäre Ihre Forderung?

Patientenbefragungen zeigen, dass die Hygiene für die Patientenzufriedenheit an zweiter Stelle steht. Deshalb sind die Zahnärzte gut bedient, wenn sie das Problem ernst nehmen.

