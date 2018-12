Auf die Frage, was für eine Note sich der Bundesrat geben würde, sagt Berset: «Keine 6, aber das bisher Erreichte kann man durchaus positiv benoten.»

Staatssekretär Balzaretti beantwortet Fragen zum geplanten Schiedsgericht. Schweizer und EU-Unternehmen könnten sich nicht direkt an dieses Gremium wenden, wenn sie sich diskriminiert fühlen, aber sie könnten sich bei der Regierung respektive bei der EU-Kommission beschweren. Diese würden dann das Schiedsgericht aufrufen.

Der Bundesrat will nicht wegen den nicht erreichten Zielen das Erreichte wegwerfen.

Der Bundesrat sei zufrieden mit dem Verhandlungsergebnis, so Cassis. «Er will nicht wegen den nicht erreichten Ziele das Erreichte wegwerfen.» Die politische Tragweite der nicht erreichten Ziele müsse nun gewürdigt werden.

«Die Börsenäquivalenz ist ein Nebengeschäft dieser ganzen Sache», sagt Finanzminister Maurer. «Wir haben Massnahmen getroffen, um den Finanzplatz zu schützen. Wenn wir eine Verlängerung bekommen, ist das okay, aber wir haben Massnahmen, die wir ergreifen können.» Das sei aber der Plan B. Die Verlängerung sei der Plan A.

Im Frühjahr ziehe man Bilanz und informiere über das Ergebnis aus der Konsultation. Aber darüber hinaus könne er jetzt noch nichts sagen, so Cassis.

Es gebe im Abkommensentwurf Ausnahmen, die die Schweiz wollte, die die EU gewährt habe. Aber nicht in allen Punkten. Das genüge dem Bundesrat nicht, sagt Cassis. Das sei keine Schwächung des Lohnschutzes, aber es gebe Differenzen.

Cassis macht deutlich: «Es gab nie die Drohung, die Schweiz müsse heute Ja oder Nein sagen. Ziel war es, einen Text zu haben, bei dem wir jetzt sagen können, wo wir einverstanden sind und wo es Differenzen gibt.» Unterschreiben könne der Bundesrat erst, wenn das Ziel 100 Prozent erreicht sei. Differenzen bestehen bei den flankierenden Massnahmen und bei der Unionsbürgerrichtlinie. Deshalb schicke er ihn in Konsultation.

Gibt es Zeichen der EU, dass sie die Verzögerung akzeptiert, fragt ein RTS-Journalist. «Es ist viel passiert in den letzten Monaten», sagt Berset. Er habe mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker telefoniert und er habe Verständnis gespürt für diese Art des Vorgehens.

In der Politik gibt es immer Mittelwege, es ist keine Glaubensfrage.

Eines der ganz grossen Geschäfte seien die Beziehungen zur EU, sagt nun Ueli Maurer. Er hoffe auf das «Commitment der Stakeholder», um Rückhalt zu gewinnen, diese Fakten dann mit der EU zu teilen und ein Klima zu schaffen, bei dem man «nicht in Schützengräben versinkt und dort verharrt», sondern eine Diskussion führe darüber. «Es gilt, im nächsten Jahr Lösungen zu finden.» Er freue sich darauf, trotz der Reihe an Fragen, die es zu beantworten gelte.

Unbefriedigendes Ergebnis bei Personenfreizügigkeit

Die umstrittene Unionsbürgerrichtlinie – eine Weiterentwicklung des Freizügigkeitsabkommens, das auch den erleichterten Zugang zu Sozialleistungen vorsieht – werde nicht in dem Text erwähnt. Das sei unbefriedigend für den Bundesrat und einer der Gründe, weshalb er das Papier in die interne Vernehmlassung schicke, so Cassis.