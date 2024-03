Die Schülerinnen und Schüler strömen aufgeregt ins Handarbeitszimmer der Oberstufe West. Zum ersten Mal dürfen sie die Kleider des Haut-Couture-Unternehmens Akris anprobieren. Es sind beige Shorts und Röcke, dazu bedruckte Hemden und T-Shirts. Ein Bub reibt den Stoff des Hemdes zwischen den Fingern. «Ganz komisch», meint er. «Fast so dünn wie Papier.»

Richtiges Outfit für den Umzug

Die Kleider sind für das St. Galler Kinderfest – ein städtischer Volksanlass, der alle drei Jahre im Frühsommer stattfindet. Schulkinder ziehen in festlichen Gewändern in einem Umzug durch die Stadt zum Kinderfestplatz. Auf der grossen Wiese auf dem Rosenberg finden verschiedene Darbietungen statt.

Legende: Keine Kleidung von der Stange: Die Firma Akris musste ein Outfit für die unterschiedlichsten Passformen designen. SRF/Selina Etter

Für das Fest arbeiten die Schulen mit verschiedenen Textilbetrieben zusammen. Einige sponsern den Stoff, andere helfen auch beim Design. Akris übernimmt für die Oberstufe West sogar die gesamte Produktion der Gewänder.

Diese Grosszügigkeit haben wir so noch nie erlebt.

«Es ist eine Ehre, etwas von Akris zu tragen», betont Miriam Laupsien, die seit 23 Jahren als Lehrerin in St. Gallen tätig ist. Dass gleich die gesamte Produktion übernommen wird, ist aussergewöhnlich. «Es ist sehr grosszügig. Das haben wir so noch nie erlebt.»

Volksfest-Kleider statt Haute-Couture

Normalerweise gehören Jugendliche nicht zur Zielgruppe von Akris. Das St. Galler Modeunternehmen ist im Bereich Haute-Couture und Prêt-à-porter zu Hause. In der aktuellen Frühlingskollektion finden sich zum Beispiel ein Seiden-Tunikakleid mit Poppy-Druck für 2790 Franken, oder ein Baumwollstretch-Strickpullover für 1090 Franken.

Beim Design für das Kinderfest gab es für Akris ganz neue Herausforderungen. In der Oberstufe gibt es kleine, schlanke Mädchen und Buben, aber auch grosse, breitschultrige, dünne und pummelige, solche mit langen und mit kurzen Beinen.

Legende: Akris bewegt sich auf internationalem Parkett. Bei ihrer Buchtour trug Michelle Obama einen blauen Hosenanzug der Marke. Auch Alt Bundesrätin Doris Leuthard oder Fürstin Charlène von Monaco trugen bereits Kleider des St. Galler Modeunternehmens. Imago/Zuma Wire

«Etwas zu kreieren, das für jede und jeden passt, war nicht einfach», betont Albert Kriemler, Creative Director bei Akris. Wichtig sei, dass die Kleider in der Gruppe gut wirken und funktional sind. «Es gibt nichts Schlimmeres, als an einem warmen Sonnentag Kleider zu tragen, in denen man sich nicht wohlfühlt.»

Verschieben, bis die Sonne scheint

Dass die Sonne am Kinderfest scheint, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das Fest wird nämlich jeweils so lange verschoben, bis schönes Wetter garantiert ist. Ein fixes Datum gibt es darum auch dieses Jahr nicht. Irgendwann zwischen dem 22. Mai und dem 26. Juni findet das Kinderfest statt – eben erst dann, wenn die Sonne scheint.

So sieht das St. Galler Kinderfest aus

1 / 7 Legende: Der Umzug durch die Stadt Umzug am Kinderfest in St. Gallen im Jahr 2012. Die jungen Männer sind herausgeputzt mit weissen Hemden und bunten Krawatten. Keystone/Reina Kühne 2 / 7 Legende: Der Umzug durch die Stadt Bei schönstem Wetter spazieren die Kinder und Jugendliche durch die Strassen. An diesem Tag ist fast die ganze Stadt unterwegs. Keystone/Regina Kühne 3 / 7 Legende: Grosser Andrang am Umzug Wer eine gute Sicht auf den Umzug haben will, muss früh da sein oder braucht Hilfsmittel. Keystone/Gian Ehrenzeller 4 / 7 Legende: Die Festbratwurst ist die grösste Ein wichtiger Bestandteil des Kinderfestes: Die Bratwurst, die alle Kinder bekommen. Die Kinderfestbratwurst ist mit 220 Gramm offiziell die grösste Variante der St. Galler Bratwurst. Sie wird alle drei Jahre extra für das Volksfest produziert. Keystone/Gian Ehrenzeller 5 / 7 Legende: Kinderfestwiese Auf der Wiese auf dem Rosenberg, hoch über der Stadt, finden verschiedene Auftritte statt. So wie hier im Jahr 2015. Keystone/Gian Ehrenzeller 6 / 7 Legende: Musikalische Darbietungen Bis zu 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauer nehmen jeweils an den Festlichkeiten teil. Keystone/Gian Ehrenzeller 7 / 7 Legende: Musikalische Darbietungen Manchen sind die musikalischen Darbietungen ein bisschen zu laut. Wie diesem Mädchen am Kinderfest 2015. Keystone/Gian Ehrenzeller

Bei der letzten Durchführung 2018 musste das Fest elfmal verschoben werden, bis es endlich klappte. 5500 Schüler und Schülerinnen, 500 Lehrpersonen und etwas gleich viele Musikanten feierten mit 30'000 Festbesucherinnen und Besuchern.

Tradition Kinderfest Box aufklappen Box zuklappen 1824 fand das erste St. Galler Kinderfest statt. Es entstand aus verschiedenen älteren Festbräuchen. Bis 1909 nahmen auch Kadetten und Artillerie am Umzug teil. Heute erinnern die morgendlichen Böllerschüsse noch daran, die aus einer alten Kanone abgefeuert werden. Das Fest ist stark mit der Textilgeschichte von St. Gallen verwoben. Anfang des 20. Jahrhunderts trugen die Kinder jeweils die neusten Modekreationen. Seit 2015 unterstützen die lokalen Textilfirmen die Schulen bei der Festkleidung und bei den Afführungen.

Nachdem das Fest 2021 wegen Corona abgesagt wurde, ist die diesjährige Ausgabe dafür eine ganz besondere: Das Kinderfest feiert nämlich das 200-Jahr-Jubiläum. Das Fest ist in der Textilstadt seit 1824 verankert. Inzwischen gehört es zu den «lebendigen Traditionen» des Bundesamtes für Kultur.

Legende: Auf den weit geschnittenen Shirts ist ein Fotodruck von weissen Sonnenschirmen. SRF/Selina Etter

Zurück zur Anprobe im Handarbeitszimmer der Oberstufe West. Wie kommt das Design von Akris bei den Jugendlichen an? Ein Mädchen dreht sich vor dem Spiegel und begutachtet kritisch den beigefarbenen Rock und das gross geschnittene Oberteil. «Das Muster auf dem Shirt finde ich komisch», meint sie. «Aber der Rock ist ganz okay.» Ein Bub nimmt es dagegen gelassener. «Cool», ist sein Fazit nach einem kurzen Blick in den Spiegel.