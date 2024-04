Inhalt

Kinderschutzstatistik 2023 - Mehr registrierte Fälle von Kindesmissbrauch in der Schweiz

2023 wurden in der Schweiz mehr Fälle von Kindesmissbrauch erfasst. Der Anstieg liegt vor allem daran, dass viel mehr Fälle registriert wurden, in denen Kinder Gewalt in den eigenen vier Wänden miterleben mussten.