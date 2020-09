Der Ticker startet um 17:03 Uhr

21:42 Sie haben es sich auf dem Platz bequem gemacht Gekommen, um zu bleiben: Die Klima-Demonstrierenden haben sich auf dem Bundesplatz eine professionelle Infrastruktur aufgebaut. Bereits am Montagmorgen wurden mobile WC-Anlagen installiert, es gibt ein Essenszelt, Koch-Teams, eine Bühne mit Mikrofon und Verstärker, mehrere Zelte und Infostände. Organisiert wurde die Aktion einerseits von der Klimabewegung, andererseits von Organisationen wie Extinction Rebellion und Greenpeace. Mittlerweile unterstützen auch einige Parteien den Protest. Legende: So sah der Platz am Montagmorgen aus. Wenige Stunden zuvor hat die Bewegung den Platz in Beschlag genommen. Keystone

21:30 «So schnell macht man aus Befürwortern Gegner» Die SRF-Community ist gespalten. Einige, die für das Anliegen noch Sympathien hätten, haben wie Urs Petermann kein Verständnis für die Aktion auf dem Bundesplatz. Auch der unterschiedliche Umgang mit Demonstrationen stört einige. Peter Hahnau meint: «Wäre es eine Demo gegen Corona-Schutzmassnahmen, wäre sie schon längst aufgelöst worden.» Dagegen hält Ruedi Brunner: «Demonstrieren ist ein Recht in der freien Welt.» Ausserdem gehöre der Bundesplatz allen Schweizern und nicht nur den Marktfahrenden. Und Claudia Beutler findet die maximale Aufmerksamkeit für das Klima-Thema genau richtig.

21:26 Erneutes Briefing auf dem Platz Bereits am Mittag schulten sich die Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten gegenseitig, wie sie sich im Falle einer Verhaftung durch die Polizei zu verhalten haben. Jetzt gibt es laut der SRF-Reporterin auf dem Bundesplatz erneut ein entsprechendes Briefing. Auch eine Blockade ist im Gespräch. Die Demonstrierenden überlassen der Polizei das Feld nicht kampflos. Legende: Bereits am Mittag machten die Aktivisten klar, dass sie bleiben wollen. Keystone

Der Bundesplatz in Bern ist von Klima-Aktivisten besetzt. Diese Aktion ist illegal. Während der Session muss der Platz frei bleiben. Doch weshalb eigentlich? Politologe Claude Longchamp erklärt: «Es gibt seit 1925 ein Kundgebungsverbot.» Mittlerweile sei es aber so, dass es auch Ausnahmen gebe. Doch die Klima-Bewegung hat für die Protestaktion keine Bewilligung. «Das ist die Schwachstelle für die Klima-Demonstrierenden.»

21:05 Konzert auf dem Bundesplatz Die Klima-Bewegung verhält sich auf dem Bundesplatz, als ob nichts wäre. In der Zwischenzeit spielte eine Band ein Konzert. Zwischen den Songs hörte man Applaus und Sprechchöre.

20:44 So reagiert die Politik Sympathien für die Klimademonstration hat Nationalrätin Aline Trede (Grüne/BE): Sie hat einen Vorstoss eingereicht, der Demonstrationen auf dem Bundesplatz während der Session erlauben soll. «Warum soll genau dann, wenn wir hier Politik machen, niemand uns etwas mitgeben dürfen? Das verstehe ich nicht.» Parlamentarier Hans-Peter Portmann (FDP/ZH) ist anderer Meinung: «Diese Demonstrationen bringen nichts. Sie können sogar kontraproduktiv sein.» Man spreche mit allen Beteiligten, bevor Gesetze ausgearbeitet werden – auch mit der Klimajugend. 01:59 Video Im Parlament ist der Protest umstritten Aus Tagesschau vom 22.09.2020. abspielen

20:29 Eine Expertin schätzt ein: «Eine Eskalation gibt nur Verlierer» Ist es legitim, trotz Versammlungsverbot auf dem Bundesplatz gegen die Klimapolitik zu demonstrieren? Nun, illegale Aktionen gehörten schlicht zum Repertoire solcher Protestbewegungen, sagt Politologin Michelle Beyeler. Die Aktivistinnen und Aktivisten könnten aber auch Goodwill verlieren. Es sei ein Abwägen, sagt Michelle Beyeler im SRF-Podcast. «Wenn man zu angepasst ist, wird man nicht gehört. Wenn man zu radikal wird, dann wenden sich die gemässigten Teilnehmenden von der Protestbewegung ab.» Audio «Diese Klima-Proteste sind eine Gratwanderung» 15:29 min abspielen. Laufzeit 15:29 Minuten.

20:16 Zwei Personen verletzt Bei der Demonstration an Nachmittag in der Berner Innenstadt gab es zwei Verletzte. Ein Polizist und ein Kundgebungsteilnehmer mussten laut Mitteilung der Kantonspolizei Bern ins Spital gebracht werden. Die Demonstration lief zuerst unabhängig vom Bundesplatz-Protest, dann versuchten die Demonstrantinnen und Demonstranten, ebenfalls auf den Bundesplatz zu ziehen, die Polizei hinderte sie daran. Trotz versuchtem Dialog habe man sich nicht einigen können, schreibt die Polizei. Als Folge «mussten mehrere Male Wasserwerfer und Gummischrot eingesetzt werden», heisst es in der Mitteilung. Auch Reizstoff kam zum Einsatz. Legende: Keystone

20:09 Unveränderte Lage auf dem Bundesplatz um 20 Uhr Es gibt Sprechchöre, man hört einzelne Instrumente, es hat viele Leute: Diese Aktivistinnen und Aktivisten bewegen sich keinen Zentimeter. Die Busse fahren in regelmässigen Abständen vor dem Bundeshaus durch, die Polizei ist präsent. Aber passieren tut nichts. Jetzt ist die Frist der Stadt Bern offiziell abgelaufen. Legende: Leonie Marti/SRF

19:49 «Es sieht nicht nach einer freiwilligen Räumung aus» Im Laufe des Nachmittags seien immer mehr Menschen zur Demonstration auf dem Bundesplatz dazu gestossen. Nach einer freiwilligen Räumung sieht es nicht aus, sagt Bern-Korrespondentin Mirjam Spreiter. «Die Stadt Bern muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie nichts unternimmt.» Der Druck aus dem Parlament sei gross. Die illegale Besetzung solle geräumt werden. «Mit einer Räumung am frühen Abend rechnet man hier nicht», so Spreiter, «wenn, dann eher in den frühen Morgenstunden.» 01:34 Video Die Lage auf dem Bundesplatz Aus Schweiz aktuell vom 22.09.2020. abspielen

19:15 «Es gibt keine weiteren Verhandlungen» Die Stadt Bern machte den Aktivistinnen und Aktivisten mehrere Angebote, wo sie anstatt des Bundesplatzes demonstrieren könnten. Dieser muss nämlich während der Session jeweils freibleiben. Wenn bis etwa 19/20 Uhr nicht geräumt werde, werde dies als Scheitern der Verhandlungen verstanden, so der Gemeinderat. «Jetzt gibt es keine weiteren Verhandlungen mehr», sagt Sicherheitsdirektor Reto Nause gegenüber Radio SRF. Dennoch hat die Stadt das erste Ultimatum nicht durchgesetzt. «Sie haben es jetzt selbst in der Hand.» Was passiert, wenn der Platz nicht leergeräumt wird, sagt Nause nicht: «Ich will nicht spekulieren». Aktuell markiert die Polizei vor Ort Präsenz. Auch die Aktivistinnen und Aktivisten sind noch da. Die Verhandlungen scheinen gescheitert. Audio Sicherheitsdirektor Reto Nause: «Wir haben attraktive Angebote gemacht» 02:12 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 22.09.2020. abspielen. Laufzeit 02:12 Minuten.

19:00 Weitere Frist in Kürze vorbei Die Stadt Bern hat der Klimabewegung am Nachmittag eine zweite Frist gesetzt. Die erste hatte die Bewegung ohne Reaktion verstreichen lassen. Die neue Frist gilt bis etwa 19/20 Uhr, sagte Sicherheitsdirektor Reto Nause. Doch bisher macht es nicht den Anschein, als wollten die Aktivistinnen und Aktivisten den Platz freiwillig räumen. Ein Entscheid steht noch aus.

18:57 Besuch der Politik Klimaaktivisten hören sich in einem Zelt auf dem Bundesplatz die Reden von Parlamentarierinnen und Parlamentariern an. Die Klima-Bewegung plant laut eigenen Angaben weitere Kundgebungen und Anlässe während ihrer Aktionswoche «Rise up for Change». Legende: Keystone

18:35 «Die Lage beruhigt sich» Nun teilt auch die Kantonspolizei Bern mit, dass sich die unbewilligte Demo aufgelöst habe. Diese war am Nachmittag beim Bahnhof und beim Kornhaus unterwegs. Nun «beruhige» sich die Lage wieder. Die Kundgebung richtete sich gegen den Umgang mit abgewiesenen Asylsuchenden. Die Demonstranten wollten sich offenbar mit den Klima-Aktivisten solidarisieren. Später kamen ihnen einige Klima-Aktivisten zu Hilfe.

18:15 Wird der «Klimaplatz» bald wieder zum «Bundesplatz»? Zwischen 18 und 19 Uhr läuft das Ultimatum der Stadt Bern ab, den Platz zu räumen. Diesen Zeitraum nannte Reto Nause, Sicherheitsdirektor, am Nachmittag. Die Zelte stehen nach wie vor auf dem Platz und es hat mehr Menschen als bisher. Offen ist, ob die Stadt Bern den Platz räumt und wenn ja, wann. Legende: Keystone

18:05 Protestierende zweier Demos vereint Die Demonstration, die am Nachmittag beim Bahnhof und beim Kornhaus unterwegs war, und gegen die die Polizei Wasserwerfer eingesetzt hat, ist jetzt auch auf dem Bundesplatz. Sie gesellen sich zu den Klimaaktivistinnen und -aktivisten. Legende: SRF

17:59 Ist ein Entscheid da? Die Aktivistinnen und Aktivisten verlassen das grosse Zelt auf dem Bundesplatz. Es gibt Applaus, auf dem Platz ist es laut. Mehrere hundert Menschen sind da.

17:50 Wasserwerfer im Einsatz Die Polizei versucht mit Wasserwerfern die Sitzdemonstration in der Nähe des Bahnhofs aufzulösen. Die Strassensperren wurden von der Polizei entfernt, die Strasse ist laut einem SRF-Reporter aber noch nicht befahrbar. Die Demonstrantinnen und Demonstranten sind auf dem Weg – wahrscheinlich – Richtung Bundesplatz. 00:13 Video Beim Bollwerk in Bern kommt es zu Ausschreitungen Aus News-Clip vom 22.09.2020. abspielen

17:41 Die Klimabewegung berät über das weitere Vorgehen Laut einem Tweet , Link öffnet in einem neuen Fensterwissen die Aktivistinnen und Aktivisten noch nicht, ob sie den Platz definitiv räumen wollen. Sie werden das weitere Vorgehen «im Plenum» entscheiden. Legende: SRF