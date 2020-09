Seit dem frühen Montagmorgen sind Klimaaktivistinnen und -aktivisten auf dem Bundesplatz.

In Verhandlungen wurden sich die städtischen Behörden und die Aktivisten offenbar einig, dass der wöchentliche Markt am Dienstag stattfinden kann.

Während der Session muss der Bundesplatz grundsätzlich frei bleiben, das Parlament hatte darum die Räumung gefordert.

Die Besetzung des Bundesplatzes markiert den Auftakt zur Aktionswoche «Rise Up for Change». Die Klimabewegung will damit Druck auf die Politik für mehr Klimaschutz machen.

Markt soll stattfinden

Doch während der Sessionen gilt vor dem Bundeshaus ein allgemeines Kundgebungsverbot. Zudem wird der Bundesplatz am Dienstag jeweils für den Wochenmarkt mit rund 100 Ständen gebraucht. Dem wollen sich die Aktivisten nun offenbar beugen.

«Die Verhandlungen mit den Klimaaktivisten haben ergeben, dass diese den Bundesplatz, bis auf zwei Zelte, für den Markt räumen werden», heisst es in einer Mitteilung, welche die städtischen Behörden am Montagnachmittag an die Markthändler verschickt haben. Gegenüber SRF sagte eine Sprecherin des Protestcamps, dass man zumindest morgen Hand bieten wolle. Der Markt solle auf Teilen des Bundesplatzes stattfinden.

Ab 4 Uhr werden am Dienstagmorgen Mitarbeitende der Orts- und Gewerbepolizei vor Ort sein und den Aufbau unterstützen.

Räte machen Druck

Während die Stadt Bern bisher auf Dialog setzt, fordern die Präsidien von National- und Ständerat, dass die Stadt einschreitet. «Auf dem Bundesplatz findet derzeit eine nicht bewilligte Veranstaltung statt», steht im Schreiben von Nationalratspräsidentin Isabelle Moret und Ständeratspräsident Hans Stöckli. Sie fordern von der Stadt Bern und dem Kanton Bern, «dass diese die Unrechtmässigkeit dieser Veranstaltung feststellen». Und dass sie für die «Einhaltung der geltenden Rechtsbestimmungen (...) sorgen.»

Legende: Einige hundert junge Menschen protestieren auf dem Bundesplatz in Bern. Keystone

Die Session der Eidgenössischen Räte dürfe nicht gestört werden und die Ratsmitglieder müssten unbehelligt ins Bundeshaus gelangen können, heisst es zudem von den Parlamentsdiensten gegenüber Radio SRF.

Die Stadt Bern sucht das Gespräch mit den Aktivisten, geht aber auf die Forderung des Parlaments ein und bestätigt, dass die Aktion illegal ist: «Die Session muss zwingend ungestört durchgeführt werden können.»

Die Bedingungen der Stadt

Die Stadt erwarte von den Protestierenden auf dem Bundesplatz eine Rettungsgasse für Feuerwehr und Sanität, der öffentliche Verkehr dürfe zudem nicht unter der Aktion leiden. Und: «Nicht nur der Zugang zum Bundeshaus muss gewährleistet sein, es darf auch zu keinen Lärmstörungen durch Lautsprecher oder Konzerte kommen.»

Alternatives Angebot

Im Sinne aller Beteiligten hat die Stadt Bern Hand für eine alternative Lösung geboten: «Wir haben den Demonstrierenden eine Bewilligung für ihre Aktion über die ganze Woche auf der Schützenmatte in Aussicht gestellt», sagt Gemeinderat Reto Nause.

Dass mehrere hundert Klimaaktivisten seit dem frühen Montagmorgen den Bundesplatz besetzen, das überraschte Stadtpräsident Alec von Graffenried. Er wollte den Platz nicht gleich räumen, sondern zuerst verhandeln.

Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben verschiedene Forderungen an die Entscheidungsträger. «So fordern wir eine Netto-Null-Politik bis 2030 und eine Klimagerechtigkeit», erklärte Klimaaktivistin Meret Schefer gegenüber SRF News. Angesprochen seien auch verschiedene «Sektoren mit Einfluss» wie zum Beispiel der Finanzsektor oder die Energiebranche. Es sei den Organisatoren aber wichtig, dass die Aktion trotz zivilem Ungehorsam friedlich und farbig bleibe.