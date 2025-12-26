Der Heimfahrdienst Nez Rouge hat an Weihnachten 9134 Menschen sicher nach Hause gebracht.

766 Freiwillige hätten an Heiligabend und am 25. Dezember über 5000 Fahrten geleistet, teilte Nez Rouge mit.

Die Aktion von Nez Rouge läuft auch in der Silvesternacht.

Legende: Nez Rouge bietet im Dezember allen Personen, die sich nicht mehr sicher fühlen, das Fahrzeug zu lenken, einen Heimfahrtdienst an. KEYSTONE/Gaetan Bally

Nez Rouge ist eine gemeinnützige Organisation, die von Tausenden von Freiwilligen getragen wird. Der Service ist kostenlos, aber nicht garantiert, da er von den Wetterbedingungen, dem Andrang, der Anzahl der verfügbaren Freiwilligen und Fahrzeuge abhängt, wie die Organisatoren betonen.

Die Silvesternacht ist für die Teams von Nez Rouge extrem arbeitsreich, daher muss mit langen Wartezeiten gerechnet werden.