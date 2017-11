Unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) müssen künftig bei Beschwerden keinen Kostenvorschuss mehr leisten. Das hat das Bundesgericht entschieden.

Das Wichtigste in Kürze

Das Bundesverwaltungsgericht darf keinen Kostenvorschuss mehr bei unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden verlangen.

Der Entscheid reiht sich ein in andere Sonderregelungen für minderjährige Personen in einem Asylverfahren.

Das Bundesgericht begründet den Entscheid mit einer übermässigen Beschränkung des Zugangs zur Justiz.

Das Urteil hat seinen Ursprung in einem konkreten Fall vor drei Jahren. Damals ersuchte ein 15-Jähriger aus Eritrea - ohne Beisein der Eltern - Asyl in der Schweiz. Das Gesuch wurde abgelehnt. Der unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) erhob beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Der Jugendliche verlangte eine unentgeltliche Rechtspflege, was das Bundesverwaltungsgericht jedoch abwies. Begründet wurde der Entscheid mit mangelnden Erfolgsaussichten.

Zusatzinhalt überspringen UMA Als UMA bezeichnen die Bundesbehörden unbegleitete minderjährige Asylsuchende in der Schweiz. Letztes Jahr waren 7,3 Prozent aller Asylsuchenden minderjährig.

In der Folge wurde dem Jugendlichen ein Kostenvorschuss in der Höhe von 900 Franken in Rechnung gestellt, den der Jugendliche jedoch nicht fristgerecht bezahlte. Wegen des Versäumnisses des jungen Mannes legte das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ad acta.

Eine Stiftung schaltete sich ein und zog den Fall ans Bundesgericht. Das Vorgehen der Bundesverwaltungsgerichts wurde jetzt vom Bundesgericht untersagt: Das Bundesverwaltungsgericht hätte nicht die Kompetenz, über einzelne Entscheide eines Gesuches zu urteilen. Die Verwaltungskommission dürfe künftig bei unbegleiteten Minderjährigen im Rahmen von Asylverfahren keinen Kostenvorschuss mehr einfordern. Für Minderjährige lägen besondere Gründe vor, in welchen auf einen Vorschuss zu verzichten sein, begründet das Bundesgericht.

Das Bundesverwaltungsgericht entgegnet, dass nicht von einer «flächendeckenden Praxis» bei minderjährigen Asylsuchenden gesprochen werden kann. Es handle sich um eine «Kann-Vorschrift», die nur bei «offensichtlich aussichtslosen Beschwerden» angewendet wurde. Ausserdem gehe es bei Asylverfahren nicht um Bagatellen, sondern es stünden Fragen der psychischen und physischen Integrität und der Würde im Fokus.