Der Tamedia-Verlag in Zürich hat sich eine Werbekampagne ausgedacht, bei der den Abonnenten von Tageszeitungen auch ein Abo der «SonntagsZeitung» schmackhaft gemacht werden soll. 20 Wochen vor der Abo-Erneuerung der Tageszeitungen «Landbote», «Zürichsee-Zeitung» und «Unterländer» wird den Kunden jeweils die «SonntagsZeitung» als Probeabonnement zugestellt. Diese ersten 20 Ausgaben sind gratis, danach gibt es die SoZ zum Spezialpreis von 52 statt 219 Franken pro Jahr. Es wird nur eine Rechnung verschickt, mit dem Betrag beider Zeitungen.

Aktiv ablehnen

Der Haken daran: Wer diese in einem freundlichen Brief mitgeteilte Kombination aus Geschenk und Abo nicht möchte, muss sich aktiv dagegen wehren. «Falls Sie keinen sonntäglichen Lesegenuss wünschen, kontaktieren Sie uns», steht im Brief lapidar.

Abonnenten sind verärgert. Eine Kundin des «Landboten» schreibt dem Konsumentenmagazin «Espresso» von Radio SRF 1: «Wie kann es sein, dass aus einem stillschweigenden Gratisabo einfach ein normales Abo wird?» Gleiches fragen sich weitere Abonnenten des «Unterländers» und der «Zürichsee-Zeitung».

«Espresso»-Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner bemängelt das Angebot von Tamedia ebenfalls. Und sie hält fest: «Ein solches Angebot müssen Kunden nicht aktiv ablehnen. Sie müssten es aktiv annehmen, wenn sie es wünschen. Andernfalls kommt kein Vertrag zustande.»

«Keine Kaufverpflichtung»

Der Mediendienst des Tamedia-Verlags stellt klar, dass für die angeschriebenen Abonnenten zu keinem Zeitpunkt eine Verpflichtung entstehe, die «SonntagsZeitung» zu abonnieren. Wenn sich nach erfolgten Mahnungen keine Zahlung einstelle, wende sich der Kundendinest an die Abonennten. Und wenn sich dann herausstelle, dass das Abo nicht erwünscht sei, streiche man die Person anstandslos von der Aboliste. Man verrechne selbt die «SonntagsZeitung»-Exemplare nicht, die inzwischen weiter geliefert wurden.

Keine Antwort gibt es auf die Frage, warum dieses durchaus attraktive Angebot auf derart unattraktive Weise an die Abonennten der traditionellen Tageszeitungen gerichtet wird. Eine Abonnentin des «Landboten» hat eine mögliche Erklärung: «Ich kenne viele Menschen in Alters- und Pflegezentren, die es nicht mitbekommen, dass sich ein Gratis-Probeabo plötzlich in ein zahlungspflichtiges Abo verwandelt.»