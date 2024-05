Per E-Mail teilen

1. -Mai-Umzug: In Zürich sind am Mittwoch rund 10'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Züricher Innenstadt gezogen. Ihr Motto war: «Kapitalismus macht krank»

1. Mai-Umzug: In Basel haben rund 2500 Personen an der Kundgebung teilgenommen.

In Zürich haben verschiedene linksradikale Organisationen zu einer Nachdemo aufgerufen. Diese ist unbewilligt.

Der 1. Mai sei traditionell auch ein Tag der internationalen Solidarität, so die Juso in einer Mitteilung. Die Juso und die SP sind zwei der tragenden Organisationen der bewilligten 1.-Mai-Demonstrationen in der Schweiz.

1 / 9 Legende: Auf dem Helvetiaplatz in Zürich startete um 10.30 Uhr die 1.-Mai-Demo unter dem Motto «Kapitalismus macht krank». SRF/Christoph Brunner 2 / 9 Legende: Mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen durch die Zürcher Innenstadt. Der Umzug verlief friedlich. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Keystone/Ennio Leanza 3 / 9 Legende: Die Kundgebung führte durch die Innenstadt zum Sechseläutenplatz. Mit dabei waren linke Organisationen wie die Bewegung für Sozialismus. Auch Parteien wie die Alternative Liste oder die Grünen marschierten mit. SRF/Christoph Brunner 4 / 9 Legende: Martialische Parolen nähe Bahnhof Zürich. Keystone/Ennio Leanza 5 / 9 Legende: Auch in Basel versammelten sich am Vormittag bereits Demonstrierende. SRF/Patrick Künzle 6 / 9 Legende: In Zürich wie auch hier in Basel wurden UBS-Filialen mit Sprayereien verschmiert. SRF/Patrick Künzle 7 / 9 Legende: Auch in Schaffhausen nahmen rund 600 Personen am Umzug teil. Angeführt wurde dieser vom Tambourenverein Schaffhausen. SRF/ Roger Steinemann 8 / 9 Legende: Auch in Arbon fand am Morgen ein Umzug statt. SRF/Karin Keller 9 / 9 Legende: Die Gewerkschaft Unia mobilisierte ihre Mitglieder am Morgen in auch in Arbon. SRF/Karin Keller

In ihren Stellungnahmen kritisierte die Juso, die Schweiz verrate die Idee der humanitären Hilfe, indem sie die Gelder an das Hilfswerk UNRWA blockiere. Die UNWRA sei die einzige Institution, die der hungernden Bevölkerung direkt und umfassend helfen könne. Statt Gelder zurückzuhalten, solle die Schweiz ihre Beiträge an die palästinensische Zivilbevölkerung verdoppeln und unverzüglich 60 Millionen Franken ausbezahlen.

Sachbeschädigungen in Zürich

Beim Umzug durch die Zürcher Innenstadt ist es auch zu Sachbeschädigungen gekommen. Laut der Stadtpolizei Zürich waren Vermummte aus der linksautonomen Szene dafür verantwortlich. Sie versprayten unter anderem eine UBS-Filiale mit roter Farbe. Auch die Filiale des Chocolatiers Läderach wurde beschmiert. Dem ehemaligen Patron Jürg Läderach wird seit Jahren Homophobie vorgeworfen.

1. Mai: schweizweiter Feiertag oder abschaffen? Box aufklappen Box zuklappen Der 1. Mai soll in der ganzen Schweiz zu einem freien Tag werden. Das fordert die Gewerkschaft Syna mit einer Petition, die sie heute lanciert hat. Der zusätzliche freie Tag soll ein Akt der Wertschätzung für Arbeitnehmende sein, schreibt die Syna. Aktuell ist der 1. Mai in acht Kantonen ein freier Tag. Genau die gegenteilige Forderung stellen die Jungfreisinnigen auf. Sie fordern die Abschaffung des 1. Mais als gesetzlichen Feiertag in allen Kantonen. Der Tag sorge für Chaos und Sachbeschädigung und sei inhaltlich fehlgeleitet, schreiben die Jungfreisinnigen in einer Mitteilung.

Generell sei die Demo aber ohne «grössere Zwischenfälle» verlaufen, schreibt die Stadtpolizei. Für den Nachmittag ist eine unbewilligte Nachdemo von linksextremen Gruppierungen angekündigt.

Bleibt es in Basel ruhig?

Mit Spannung wird der 1. Mai in Basel beobachtet. Denn vor einem Jahr stoppte die Polizei den Umzug bereits kurz nach dem Start und kesselte den vorderen Teil des Umzugs ein. Dieser Polizeieinsatz wurde von linker Seite heftig kritisiert.

Dieses Jahr scheint der 1. Mai in Basel – zumindest bis zum Mittag – friedlich. Die Verantwortlichen schätzen, dass rund 2000 Menschen vom Messeplatz loszogen. An der Spitze liefen die Gewerkschaften – und skandierten ihre Forderung «Löhne rauf, Prämien runter». Die SRF-Reporterin vor Ort beschreibt das Bild als friedlich, laut, bunt – ein deutlich anderes Bild als letztes Jahr.

03:04 Video Archiv: So verlief der Tag der Arbeit im letzten Jahr Aus 10 vor 10 vom 01.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 4 Sekunden.

Allerdings marschierten mit etwas Abstand auch vermummte Leute mit. Einzelne zündeten Petarden und warfen Tomaten auf den Polizeiposten in der Basler Clarastrasse.

Im Gegensatz zu 2023 scheint die Polizei auch deutlich weniger Präsenz zu markieren. Uniformierte Beamte waren kaum zu sehen, höchstens in Seitenstrassen entlang der Marschroute. Das hatten sich die Organisatoren des Umzugs so gewünscht, die sich vor dem Tag der Arbeit mit der Polizei zu Gesprächen getroffen hatten. Die Demo ist noch im Gang. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass es doch noch zu wüsten Szenen kommt.