Radarstörung: Am Flughafen Zürich können keine Flugzeuge starten

Aktuell können am Flughafen Zürich keine Flugzeuge mehr starten.

Grund dafür ist ein technisches Problem, wie die Flugsicherung Skyguide mitteilt.

Der Ostschweizer Luftraum sei vorsorglich geschlossen worden.

Der Krisenstab sei nach Bekanntwerden des Problems sofort aufgeboten worden, teilt Skyguide weiter mit. Spezialistinnen und Spezialisten seien dabei, die technische Störung zu beheben.

Wie eine Flughafensprecherin Zürichs gegenüber SRF präzisiert, handle es sich um eine Radarstörung. Die Systeme würden nun aber schrittweise wieder hochgefahren.

Heute Morgen hätten eigentlich Dutzende Flüge von Zürich abheben sollen. Zuerst darüber berichtet hat der «Tages-Anzeiger».

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