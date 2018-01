Am Gotthard wird aufgeräumt, im Wallis gesprengt

Gotthard. Auf der A2 ist bei Gurtnellen eine Schlammlawine niedergegangen und hat ein Fahrzeug getroffen. Der Lieferwagen erlitt Totalschaden, der Fahrer konnte sich selber befreien und blieb unverletzt. Jedoch ist die Autobahn zwischen Amsteg und Göschenen in beide Richtungen gesperrt und damit auch der Gotthardtunnel – laut der Urner Kantonspolizei auf unbestimmte Zeit. Da viele Alpenpässe verschneit und in Wintersperre sind, wird dringend empfohlen, über die A13 via San Bernardino auszuweichen.

Die Räumungs- und Installationsarbeiten wurden unter Beobachtung aufgenommen, so Ruedi Huber von der Urner Kantonspolizei. Wie lange die Strasse gesperrt bleibt, hängt von den Schäden ab.

Die Schlammlawine umfasst etwa 400 Kubikmeter Geröll und bedeckt die Autobahn auf einer Breite von rund 50 Meter. Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, sind durch die Schlammlawine aktuell noch knapp 20 Fahrzeuge blockiert – die 22 Insassen wurden in der Nacht auf Dienstag evakuiert und sind aktuell in einer Zivilschutzanlage untergebracht. Niemand wurde verletzt.

Schliessen Legende: Bei Gurtnellen ist die A2 verschüttet. SRF

Zermatt (VS). Die Strasse und die Bahnlinie von Stalden nach Zermatt sind wegen der Lawinengefahr gesperrt, wie es auf der Webseite von Zermatt heisst. Das Bergdorf bleibt von der Aussenwelt abgeschnitten. Laut Angaben der Webseite können seit Dienstag Vormittag Personen aus Zermatt mit dem Helikopter ausgeflogen werden.

Wie Bruno Jelk, der Lawinenverantwortliche des Mattertals, gegenüber SRF sagt, werden am Dienstagnachmittag Lawinen gesprengt. Es kämen zirka 50 Sprengladungen zum Einsatz. Erst nach den Sprengungen könne entschieden werden, ob man mit dem Aufräumen beginnen kann.

Andermatt (UR). Auch Andermatt war aufgrund der Lawinengefahr weder mit dem Zug noch mit dem Auto erreichbar. Mittlerweile teilt die Matterhorn Gotthard Bahn mit, dass die Zugstrecke wieder in Betrieb ist. Die Strasse von Göschenen nach Andermatt bleibt gesperrt und auch jene von Brig nach Andermatt.

Elm (GL). Der Glarner Ferienort war von der Umwelt abgeschnitten, ist mittlerweile jedoch wieder erreichbar. Am Montag hat die Rega nach eigenen Angaben eine hochschwangere Frau und einen schwer erkrankten Mann aus Elm weggeflogen.

Simmental (BE). Bei Weissenburg hat ein Murgang Strasse und Schienen verschüttet. Der Strassenverkehr wird umgeleitet, die Bahnstrecke ist unterbrochen. Es verkehren Ersatzbusse. Die Berner Kantonspolizei weiss von keinen Verletzten.

Kandersteg (BE). Wegen Lawinengefahr bleibt laut der BLS der Autoverlad Lötschberg zwischen Kandersteg und Goppenstein gesperrt – ab 15.50 Uhr sollte er jedoch wieder in Betrieb sein. Der Regionalverkehr zwischen Kandersteg und Brig ist unterbrochen. Reisende sollen den Umweg über Spiez nehmen.

Solothurn (SO). Auf der Strecke Solothurn – Moutier ist in der Nacht auf Dienstag durch einen Erdrutsch ein Zug entgleist. Zwischen Lommiswil und Oberdorf verkehren deshalb keine Züge mehr. Laut der Kantonspolizei dürfte die Bergung des Zuges aufwendig werden.

Legende: Wegen eines Erdrutschs ist auf der Strecke Solothurn – Moutier ein Zug entgleist. SRF / BÄHRAM ALAGHEBAND

Saastal (VS). Die Strasse Stalden – Saas-Grund – Saas-Almagell ist gemäss der Webseite von Saas-Fee wegen Lawinengefahr gesperrt – damit auch die Zufahrt zum Wintersportort Saas-Fee. Um 15.00 Uhr soll die Strasse von Stalden bis Saas Grund wieder geöffnet werd

Leukerbad (VS). Die Zufahrtsstrassen nach Leukerbad, Inden und Albinen sind sicher bis Dienstagmittag gesperrt. Markus Rieder von der Kantonspolizei Wallis sagt gegenüber SRF, dass viele der gesperrten Strassen im Verlauf des Tages wieder befahrbar sein werden.

Simplon (VS). Die Fahrt über den Simplonpass ist wieder möglich.

Engadin (GR). Laut dem TCS sind im Engadin die Strassen zwischen Brail und Zernez sowie zwischen Martina und der österreichischen Landesgrenze blockiert. Auch der Lukmanier- und der Ofen-Pass sowie zahlreiche Kantonsstrassen sind nicht befahrbar.

Samnaun (GR). Der Bündner Grenzort ist abgeschnitten, die Zufahrten nach Samnaun sind gesperrt.

Die aktuelle Verkehrssituation im Überblick