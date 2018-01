Gotthard. Auf der A2 ist bei Gurtnellen eine Schlammlawine niedergegangen und hat ein Fahrzeug getroffen. Verletzt wurde niemand, doch die Autobahn ist zwischen Amsteg und Göschenen in beide Richtungen gesperrt. Somit bleibt auch der Gotthardtunnel zu. Laut der Kantonspolizei Uri dürfte die A2 bis mindestens Dienstagmorgen gesperrt bleiben. Da viele Alpenpässe verschneit und in Wintersperre sind, wird dringend empfohlen, über die A13 via San Bernardino auszuweichen.

Schliessen Legende: Bei Gurtnellen ist die A2 verschüttet. SRF

Zermatt (VS). Die Strasse und die Bahnlinie von Stalden nach Zermatt sind wegen der Lawinengefahr gesperrt, wie es auf der Webseite von Zermatt heisst. Das Bergdorf bleibt von der Aussenwelt abgeschnitten. Laut Angaben auf der Webseite konnten am Montagnachmittag einige Personen aus Zermatt mit dem Helikopter ausgeflogen werden. Kurz vor 16 Uhr, mit dem Einsetzen der Dämmerung, mussten die Flüge jedoch eingestellt werden.

Andermatt (UR). Auch Andermatt ist aufgrund der Lawinengefahr weder mit dem Zug noch mit dem Auto erreichbar. Laut der Webseite des Ferienortes bleibt die Strasse bis mindestens Dienstagmorgen um 8.00 Uhr gesperrt, die Zugstrecke sicher bis am Abend. Auch der Autoverlad Furka und der Oberalppass sind eingestellt.

Elm (GL). Laut aktuellen Meldungen ist Elm im Glarnerland von der Umwelt abgeschnitten, also weder mit dem Auto noch mit dem Zug erreichbar. Am Montag hat die Rega nach eigenen Angaben eine hochschwangere Frau und einen schwer erkrankten Mann aus Elm weggeflogen.

Kandersteg (BE). Wegen Lawinengefahr bleibt laut der BLS der Autoverlad Lötschberg zwischen Kandersteg und Goppenstein gesperrt – bis mindestens Dienstagabend. Auch der Regionalverkehr zwischen Kandersteg und Brig ist unterbrochen. Reisende sollen den Umweg über Spiez nehmen.

Saastal (VS). Die Strasse Stalden – Saas-Grund – Saas-Almagell ist gemäss der Webseite von Saas-Fee wegen Lawinengefahr gesperrt – damit auch die Zufahrt zum Wintersportort Saas-Fee.

Leukerbad (VS). Die Zufahrtsstrassen nach Leukerbad, Inden und Albinen sind sicher bis Dienstagmittag gesperrt.

Simplon (VS). Die Fahrt über den Simplonpass ist nicht möglich – auch dort herrscht Lawinengefahr.

Engadin (GR). Laut dem TCS sind im Engadin die Strassen zwischen Brail und Zernez sowie zwischen Martina und der österreichischen Landesgrenze blockiert. Auch der Lukmanier- und der Ofen-Pass sowie zahlreiche Kantonsstrassen sind nicht befahrbar.