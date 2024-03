Im Wallis bleibt die Hauptstrasse zwischen Visp und der Ferienregion Saastal wegen Erdrutschgefahr bis mindestens am Montagmorgen zu.

Sie war wegen der Gefahr von Steinschlag und Lawinen am Samstag gesperrt worden.

Konkret bleibe die Strecke zwischen Stalden und Saas-Grund gesperrt, teilt Saastal Tourismus mit.

Wieder geöffnet wurde dagegen die Strasse zwischen Saas-Grund und Saas-Almagell.

Am Samstag waren ab 12 Uhr die Streckenabschnitte zwischen Stalden (VS) und Saas-Grund sowie von dort weiter nach Saas-Almagell gesperrt worden. Die Strasse zwischen Saas-Grund und Saas-Fee blieb zunächst offen. Die Sperrung sollte vorerst bis am Sonntagmittag 12 Uhr andauern. Doch nun teilt Saastal Tourismus mit, dass noch mindestens bis Montagmorgen keine Durchfahrt möglich ist. Dann will die Gemeinde wieder informieren.

Behörden sperren vorsichtshalber Strasse ins Calancatal GR Box aufklappen Box zuklappen Starke Niederschläge führen auch im Kanton Graubünden zu einer Strassensperrung: Die Strasse ins Calancatal wird von Sonntagabend bis voraussichtlich am Montagmittag aus Sicherheitsgründen gesperrt, wie die Bündner Behörden mitteilen. Die Sperrung für sämtlichen Verkehr erfolge aufgrund starker Niederschläge in Kombination mit starker Schneeschmelze. Konkret gesperrt werden soll die Strasse zwischen Bivio Castaneda und der Abzweigung Buseno von 21:00 bis 12:00 Uhr. Dadurch bleiben einzelne Dörfer mit insgesamt mehreren Hundert Einwohnerinnen und Einwohnern vorübergehend abgeschnitten.

Auf der Kantonsstrasse zwischen Stalden und Saas-Grund könnte es zu Steinschlag und Murgängen kommen; zwischen Saas-Grund und Saas-Almagell besteht Lawinengefahr, begründete Strassenmeister Martin Sarbach die Strassensperrung. In der Nacht auf Ostersonntag wurden weitere Niederschläge erwartet, deshalb könne die Sicherheitslage erst am Sonntagvormittag neu beurteilt werden.

Legende: Das innere Saastal ab Stalden (VS) und die Strassenverbindung von Saas-Grund (Bild vom November 2018) nach Saas-Almagell ist aktuell gesperrt. SRF

Auch das Mattertal war von der Gefahr durch Steinschlag betroffen. Die Bahnstrecke der Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) zwischen Visp und Zermatt war am Samstag für mehrere Stunden vorsorglich gesperrt worden. Die Verbindung wurde mit Ersatzbussen sichergestellt. Zu einem Steinschlag sei es nicht gekommen, teilte die MGB auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Die Züge fahren inzwischen wieder gemäss Fahrplan.

Zufahrt ins Val d'Anniviers wieder offen

Der Zugang zum Val d'Anniviers über Vercorin ist seit Samstagabend 18:30 Uhr wieder möglich. Nach einem weiteren Erdrutsch, der sich am Mittag zwischen Vercorin und Mayoux ereignet hatte, war die Strassenverbindung unterbrochen.

Die Strasse von Vercorin via Pinsec nach Mayoux und Vissoie könne wieder befahren werden, heisst es auf der Facebook-Seite des Val d'Anniviers. Der Strassenmeister sei vor Ort, um die Sicherheitslage zu überprüfen.