Lawinenalarm in den Bergen

Die Wetterlage: Die ergiebigen Schneefälle der letzten Tage sorgen vor allem in Graubünden und im Kanton Uri für erhebliche Probleme. Zu dem Schnee kommen teils heftige Winde dazu. Für Dienstag rechnet das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) dank dem Abflauen der Niederschläge mit einer geringfügigen Entspannung der Situation.

Grosse Lawinengefahr: Das SLF in Davos warnte zeitweise mit der selten herausgegebenen höchsten Stufe 5 «sehr gross» vor Lawinen. Betroffen waren östliche Gebiete des Berner Oberlandes, die Innerschweiz, das Glarnerland und grosse Teile Graubündens. Mittlerweile gilt für praktisch den gesamten Alpenraum zwar nur noch die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Es sind laut SLF aber weiterhin verbreitet einzelne sehr grosse bis extrem grosse spontane Lawinen möglich.

Todesopfer im Wallis: Im Walliser Gebiet «Crosets» wurden zwei Pisten-Patrouilleure von einer Lawine erfasst. Einer der beiden Männer habe sich selber aus den Schneemassen befreien können. Der zweite Verschüttete konnte nur noch tot geborgen werden. Beim Opfer handelt es sich um einen 24-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Unterwallis.

Teils sehr grosse Lawinengefahr Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Lawinengefahr, Link öffnet in einem neuen Fenster war zwischenzeitlich vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in mehreren Gebieten auf die höchste Stufe 5 angehoben worden. Diese Gefahrenstufe herrscht nur sehr selten. Grossflächig wurde sie das letzte Mal im Januar 2018 und davor im Lawinenwinter 1999 herausgegeben.

Die Lage in Graubünden: Wegen akuter Lawinengefahr war Disentis den ganzen Montag über von der Aussenwelt abgeschnitten. Am frühen Abend wurden Strasse und Schiene wieder freigegeben.

Die Situation auf dem Bündner Strassennetz bleibt aber kritisch. Der Julierpass, die wichtigste Strassenverbindung ins Engadin, ist gesperrt. Zudem gibt es zwischen dem Ober- und dem Unterengadin kein Durchkommen, weder auf der Strasse noch auf der Schiene. Aus Sicherheitsgründen gesperrt sind überdies die Ofenpassstrasse sowie die Strasse nach Samnaun.

Auch die Rhätische Bahn (RhB) bekommt den grossen Schnee zu spüren. Auf mehreren Linien können aus Sicherheitsgründen keine Züge fahren. Die wichtige Strecke zwischen Landquart und Davos wurde am Nachmittag freigegeben, musste aber kurz darauf wieder geschlossen werden. Noch nicht erreichbar ist das Engadin via Albulatunnel.

Verkehrsinformationen Legende: viasuisse Die aktuellen Verkehrsinformationen von viasuisse finden Sie hier.

Die Lage in Uri: Höchste Lawinengefahr herrscht auch im Kanton Uri, vor allem im Urserental. Die Strassenzufahrt von Göschenen (UR) her durch die Schöllenen nach Andermatt ist gesperrt. Andermatt ist nur noch mit der Bahn erreichbar. Unterbrochen ist jedoch die Bahnverbindung nach Andermatt vom Wallis und Graubünden her und somit der Autoverlad ins Urserental. Gesperrt ist zudem die Strasse zwischen Hospental und Realp. Gleiches gilt etwa auch für die Kantonsstrasse Amsteg-Göschenen. Nicht betroffen ist die Autobahn A2, wohl aber die Gotthardbergstrecke der Eisenbahn. Auf dieser verkehren zwischen Erstfeld und Airolo (TI) keine Züge.