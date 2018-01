Seit einigen Stunden schneit und regnet es im Wallis nicht mehr.

Der Tourismusort Zermatt ist ab 11 Uhr wieder per Bahn erreichbar. Rund 13'000 Feriengäste waren in Zermatt von der Aussenwelt weitgehend abgeschnitten.

Die Walliser Polizei rechnet damit, dass noch heute auch die Strassen wieder freigegeben werden können.

Die Lawinengefahr ist immer noch erheblich und die Polizei rechnet noch mit spontanen Niedergängen.

Das Schlimmste sei nun wohl vorbei, sagt der Sprecher der Walliser Kantonspolizei, Christian Zuber. «Die Lawinenwarnstufe ist zwar immer noch relativ hoch, aber die Entspannung ist gut im Gange.»

« Wir gehen davon aus, dass heute einzelne grosse Lawinen noch möglich sind. Aber insgesamt beruhigt sich die Situation doch » Christine Pielmeier

Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF

Bis gestern galt im Wallis die höchste Lawinen-Gefahrenstufe 5. Mittlerweile wurde sie vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut (SLF) auf 4 zurückgestuft. «Wir gehen davon aus, dass heute einzelne grosse Lawinen noch möglich sind. Aber insgesamt beruhigt sich die Situation doch», sagt Christine Pielmeier vom SLF.

Auch in Zermatt beruhigt sich die Lag zusehends. Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser erwachte in einem tief verschneiten Dorf unter klarem Sternenhimmel. «Die Nacht war ruhig. Es waren lediglich ein paar Strassenarbeiter für die Schneeräumung unterwegs.» Zermatt soll womöglich im Laufe des Tages noch die Bahnlinie wieder geöffnet werden. Oberhalb der Bahnlinie sollen noch künstlich Lawinen ausgelöst werden, um die Schneemassen ins Tal zu bringen.

Noch Sprengungen nötig

Heute werden Sicherheitsexperten die Lage in den abgeschnittenen Tälern neu beurteilen. Wie lange es dauert, bis die Strassen nach Zermatt und Saas Fee und über den Simplonpass wieder geöffnet werden können, weiss die Polizei allerdings noch nicht.

«Im Matter- und im Saastal müssen noch Sprengungen durchgeführt werden. Wenn es das Wetter zulässt, kann es eventuell heute noch zur Strassenöffnung kommen», sagt Polizeisprecher Zuber. Er zeigt sich optimistisch, denn der Wetterbericht sieht gut aus. Falls nicht, werde die Air Zermatt Touristen erneut ausfliegen.

Eingeschneites Zermatt

Tausende können nicht weg

Wegen Schneemassen und akuter Lawinengefahr sitzen tausende Urlauber

in der Schweizer Skiregion rund um das Matterhorn fest. Die berühmten Wintersport-Orte Zermatt und Saas-Fee sind von der Aussenwelt abgeschnitten. Akute Gefahr für die Menschen im Dorf besteht nicht.

Es gebe keine Panik, hielt Janine Imesch von Zermatt Tourismus fest. «Die Stimmung ist gemütlich.» So ist es oft in tief verschneiten Dörfern: Wenn die Versorgung gesichert ist, wenn Strom und Heizung funktionieren, schweisst die Sperrung der Zugangsstrasse die Unerreichbaren zusammen. Shopping und Wellness waren angesagt, hiess es von Menschen vor Ort.

Wenn die Lage für die Menschen auch nicht unmittelbar gefährlich war, so galt dennoch zeitweise für Teile des Wallis – darunter auch Zermatt und Saas-Fee – die höchste Lawinen-Gefahrenstufe 5. Mittlerweile wurde sie vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut (SLF) auf Stufe 4 zurückgestuft.

Auch in anderen Dörfern im Kanton Wallis war die Lage schwierig. Mehrere waren von der Aussenwelt abgeschnitten. In Visp mussten 20 Menschen in Sicherheit gebracht werden, weil Massen von Schlamm ihre Häuser bedrohten, wie die Einsatzbehörden berichteten.

Kurzzeitig Luftbrücke eingerichtet

Die Strasse und die Bahnlinie könnten von Lawinen voll getroffen werden. Von und nach Zermatt sind sowohl Strasse als auch Schiene unterbrochen. Bis Täsch verkehrten am Dienstag aber immerhin wieder Ersatzbusse. Die Gemeinde hatte zwischen 15 und 17 Uhr zudem eine Luftbrücke für Touristen eingerichtet, die ab- oder anreisen wollten oder mussten.

Aufgrund der aktuellen Situation informiert die Gemeinde Zermatt:

- Die zuständigen Personen arbeiten mit Hochdruck an der Wiedereröffnung der Bahnstrecke Täsch - Zermatt

- Morgen Mittwoch ist keine weitere Luftbrücke vorgesehen #zermatt #matterhorn #update — Zermatt - Matterhorn (@zermatt_tourism) 9. Januar 2018