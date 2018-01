Im Oberwallis gilt stellenweise die höchste Gefahrenstufe, wie das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut SLF mitteilt.

Vereinzelt wurden Häuser evakuiert, wie lokale Medien berichten. In St. Niklaus, Täsch, Randa und Zermatt bleiben die Schulen geschlossen.

Zwischen Visp und Zermatt fahren keine Züge; Zermatt ist derzeit nicht zu erreichen. Rund 13'000 Touristen sitzen deshalb in der Gemeinde fest.

In Zermatt ist es am Dienstagmorgen zu Stromausfällen gekommen.

Schneeräumung in Zermatt 0:19 min, vom 9.1.2018

Im Mattertal, im Saastal und im Simplongebiet herrscht sehr grosse Lawinengefahr, Stufe 5 von 5. Sie wird vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF nur sehr selten herausgegeben.

In Zermatt waren bisher noch keine Evakuationen nötig. «Die Bevölkerung im Dorf ist sicher. Es besteht keine Gefahr», sagt die Zermatter Gemeindepräsidentin Romy Biner.

Da es immer noch schneit, können zurzeit keine Rekognoszierungsflüge stattfinden. «Erst wenn das gemacht werden konnte, können wir abschätzen, wann die Strasse und die Bahn wieder geöffnet werden können.» Da am Morgen der Strom ausfiel, war auch die Kommunikation erschwert. So konnten Informationen zur aktuellen Lage erst am Mittag auf der Webseite von Zermatt-Tourismus veröffentlicht werden.

Aktuelle Situation in Zermatt:

- Sämtliche Winterwanderwege & das Skigebiet bleiben bis auf Weiteres geschlossen

- Befolgen Sie Anweisungen der Behörden

- Die An- und Abreise ist zurzeit nicht möglich

- Es kann weiterhin zu Stromausfällen kommen — Zermatt - Matterhorn (@zermatt_tourism) 9. Januar 2018

Föhn brachte viel Regen

Im Norden des Tessins und Teilen des Unterwallis herrscht die zweithöchste Gefahrenstufe. Der Föhn brachte im südlichen Wallis vom Grossen St. Bernhard bis ins Simplongebiet viel Regen. Seit Samstag fielen dort 30 bis 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Die Schneefallgrenze lag zwischen 1200 und 1600 Metern. Dadurch fiel ein grosser Teil des Niederschlags in Form von Schnee.

Eine weitere Folge des Föhns waren milde Temperaturen – vor allem in den klassischen Föhntälern. So stieg im liechtensteinischen Balzers das Thermometer auf 17,6 Grad, in Altdorf war es 17,5 Grad warm.

Bereits in den vergangenen Tagen war die Lawinengefahr im Alpenraum gebietsweise gross, Stufe 4. Am Wochenende und am Montag fielen in Teilen des Oberwallis deutlich über einen Meter Schnee. In den kommenden 24 Stunden muss stellenweise mit weiteren 50 bis 100 Zentimetern Neuschnee gerechnet werden.